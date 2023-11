Trenér Popovich při zápase NBA pokáral fanoušky za bučení na vlastního hráče

„Myslím, že to byl úžasný okamžik, i přes to bučení fanoušků, a možná právě o to ještě víc. Byla to sakra skvělá chvíle, když se Pop v té situaci Kawhiho zastal,“ komentovala intermezzo hvězda Clippers Paul George. „Pro Kawhiho je to hořkosladké. Vyvěšoval tu mistrovskou vlajku, byl členem vítězných týmů. A je to všechno na houby, když jste toho klubu a městu tolik dali a dočkáte se za to takového zacházení,“ dodal.