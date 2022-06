Trofej pro vítěze ME basketbalistů začala cestu po Česku ve vyhlídkové tramvaji

"Dnes bude trofej ještě od 16:30 do 19:00 vystavena v obchodním centru Harfa v naší prezentační jednotce Jsme IN. Bude možnost se tam s ní vyfotit a po zaslání fotky na určený e-mail se mohou fanoušci zúčastnit losování o vstupenky na zápas Česko - Nizozemsko na Eurobasketu," řekl novinářům marketingový ředitel České basketbalové federace Martin Peterka.

Doplnil, že v pátek se trofej přesune do Pardubic. "Během odpoledne bude v obchodním centru hned vedle Enteria areny a pak se budou mít možnost lidé, kteří si koupili vstupenky na zápas Česko - Bosna a Hercegovina, vyfotit se s trofejí přímo na ochozu haly," dodal Peterka.

Jízdu tramvají s trofejí a maskotem Bouncem si nenechala ujít ani legenda domácí basketbalové scény Jiří Zídek. "Je to privilegium vůbec být součástí Eurobasketu. Je skvělá zpráva pro český basketbal, že v září budeme hostit skupinu Eurobasketu ve chvíli, kdy máme tak silnou generaci basketbalistů. Ještě nikdy jsem tak blízko trofeje nebyl. Je samozřejmě krásná a byl by to sen, kdyby se našim klukům podařilo ji pozvednout nad hlavu v Berlíně," řekl první český hráč v NBA.