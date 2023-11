Basketbalisté Ústí vyhráli v lize sedmý zápas v řadě

V duelu tabulkových sousedů zdolal Děčín před domácími fanoušky Kolín 89:70. Severočeši sice prohráli úvodní čtvrtinu, pak ale zlepšili obranu a duel otočili. „Kolín v první čtvrtce ukázal to, co ho zdobí a čeho jsme se nejvíce obávali, tedy trojková střelba. My jsme v obraně tak nějak pozičně byli, ale soupeř proměnil z osmi pokusů hned šest,“ komentoval úvod trenér Děčína Tomáš Grepl, podle něhož byl zlepšený důraz v obraně klíčem k výhře.