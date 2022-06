Utah bude mít nejmladšího kouče v NBA

Basketbalisté Utahu Jazz vstoupí do sezony NBA pod vedením nejmladšího kouče v současné lize. Ve 34 letech povýší Will Hardy z pozice asistenta Bostonu Celtics, smlouvu by měl podepsat na pět let.

Foto: Ezra Shaw, ČTK/AP Nemanja Bjelica (vlevo) z Golden State při střelbě, bránit se ho snaží Derrick White z Bostonu. Ilustrační fotoFoto : Ezra Shaw, ČTK/AP

Článek Utah vedl posledních osm let Quin Snyder. Šestkrát s týmem Jazz postoupil do play off, ale nikdy se nedostal přes druhé kolo. Hardy v poslední sezoně s Bostonem jako asistent zažil boje o titul, v nichž Celtics nestačili na Golden State. Hardy bude nejmladším koučem v NBA od Ryana Saunderse, syna zesnulého Flipa Saunderse, který převzal Minnesotu před třemi lety v teprve 33 letech.

