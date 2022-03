V boji proti Rusům položil život mladý ukrajinský basketbalista

Vzdal se kariéry, vzal do rukou zbraň a zapojil se do obrany rodné země. Mladý ukrajinský basketbalista Bohdan Popova je dalším sportovcem, který zemřel ve válce s ruskými okupanty, informuje na svém twitterovém účtu The Kyiv Independent.

Foto: Twitter @wheatonbrando Basketbal - ilustrační fotoFoto : Twitter @wheatonbrando

Článek Talentovaný teenager snil o tom, že si jednou zahraje slavnou NBA. V dorostenecké soutěži nastřílel v průměru 13 bodů za zápas a přidal 19 doskoků. Jeho nejbližším cílem bylo nastoupit za UCLA Bruins v zámořské univerzitní soutěži NCAA, která je pro mnohé branou do NBA. Přesné okolnosti Popovovy smrti nejsou známy. Již dříve ukrajinská média informovala o tom, že z řad sportovců o život přišli dva mladí fotbalisté, stejně jako 19letý talentovaný biatlonista Jevhen Malyšev. Let’s make Bohdan Popova an honorary #Bruin 💙💛💔 https://t.co/pGEVOHq6Pj — Leticia Juarez (@ABC7Leticia) March 7, 2022 Ukrajina se již dvanáctý den brání útokům mnohem početnější ruské armády, do obrany země se zapojila i řada civilistů z řad sportovců. Vedle boxerských legend Vladimira a Vitalije Kličkových se do aktivních záloh přihlásil například bývalý tenista Stachovskij, boxerské rukavice za maskáče vyměnil i mistr světa v těžké váze Oleksandr Usyk a přidal se i další boxer Vasilij Lomačenko. Biatlon Válka na Ukrajině si vyžádala první oběti z řad sportovců. Zemřel devatenáctiletý biatlonový talent

