Detroit dokázal vyhrát i bez hlavního trenéra Dwanea Caseyho, neboť je v karanténě. Zaskočil za něj asistent Rex Kalamian. "Koučoval jsem první zápas za 27 let v NBA. A je krásný pocit zažít to i s prvním vítězstvím. Hlavně se o to zasloužili ale hráči," řekl Kalamian, který je asistentem od roku 1995. "Detroit si zaslouží uznání, protože ve druhé půli zahrál opravdu dobře. My naopak ve druhé půli toho moc nepředvedli," dodal Mitchell.