V týmu basketbalistek USK budou pokračovat hlavní opory i trenérka Hejková

"Myslím, že kádr je víceméně připravený na další sezonu. Vše budeme postupně zveřejňovat, ale mohu prozradit, že hlavní opory u nás zůstanou. Alyssu Thomasovou a Brionnu Jonesovou mohu potvrdit," řekl ČTK a Radiožurnálu generální manažer klubu Marek Kučera. "U Condeové to zatím potvrdit nemohu, ale myslím, že i zde jsme blízko dohody. Zájem je oboustranný, takže věřím, že se dohodneme," doplnil Kučera.

V mistrovském týmu naopak končí česká reprezentantka Hanušová, která měla ke konci sezony zdravotní potíže. Vrátit by se mohla do týmu Žabin Brno, kde působila v letech 2009 až 2014.

Rodačka ze Žiliny, která před třetím finále (74:51) obdržela státní vyznamenání za zásluhy o slovenský sport, chce v pražském týmu také pokračovat. "Stále mě to baví. Stíhám vše i zdravotně, takže proč ne," doplnila osmašedesátiletá členka Síně slávy FIBA.

"Ten výběr je malý. Na trhu jsou volné hráčky z Ruska, ale většinou s americkým pasem. Snažíme se to trochu posilnit. Jen mě mrzí, že nemůžeme najít nějakou českou hráčku, která by kádr posilnila na úrovni Euroligy," řekla Hejková.

Přestože její tým neuspěl kvůli množství zranění a úzké rotaci ve Final Four Evropské ligy, kde skončil po porážkách s Fenerbahce Istanbul a Salamancou čtvrtý, Kučera hodnotil sezonu jako úspěšnou.

"Vybojovali jsme po několika letech Final Four, což je úspěch. Trápila nás sice marodka, ale to je druhá věc. Se sezonou jsme spokojení a po sportovní stránce jsme si to takhle představovali. Převládá spokojenost," uvedl Kučera.