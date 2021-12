Veselý 20 body pomohl basketbalistům Fenerbahce ukončit sérii porážek

"Upřímně, poslední dny jsem se cítil dost unavený. Dneska jsme ale všichni od začátku byli v zápasu a bojovali od prvního do posledního okamžiku," řekl Veselý pro Euroleague TV.

"Měli jsme dobré i špatné momenty, ale dneska jsme to dokázali ustát a zůstat v zápase. To si z dnešního zápasu musíme vzít a jít s tím do dalších utkání," přidal jednatřicetiletý Veselý.