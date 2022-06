"Andrew ukázal, že nebyl v zahajovací sestavě Utkání hvězd náhodou. Čím větší před něj postavíme výzvu, tím hlasitěji odpovídá. Každý chce mít takového hráče, který čím je důležitější zápas, tím hraje lépe. A to přesně on dělá," ocenil Wigginse spoluhráč Draymond Green.

Za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy chtěli Warriors, kteří usilují o čtvrtý titul za posledních osm let, maximálně využít domácího prostředí a na soupeře vletěli. Už v první čtvrtině si vypracovali náskok 16 bodů, který musel Boston pracně dotahovat. Když pak Warriors v poločase vedli o 12 bodů, nevypadalo to s Celtics dobře. Zvláště když v dosavadním průběhu série vždy prohráli třetí čtvrtinu.

Tentokrát se ale Boston v poločase namotivoval a po přestávce soupeře přehrával. Šňůrou 10:0 na začátku třetí čtvrtiny se vrátil do hry a dokonce šel do pětibodového vedení, jenže ani to Warriors nevyvedlo z míry. Na startu čtvrté čtvrtiny naopak pod taktovkou náhradníka Jordana Poolea získali šňůrou 11:0 dvouciferné vedení a to už nepustili.