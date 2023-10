Wembanyama se v NBA uvedl 15 body, Dončič začal sezonu triple doublem

„Věděli jsme, že to tu bude hlučné, a byla to zábava. On (Wembanyama) je pravděpodobně jeden z největších talentů, který kdy vstoupil do NBA. Bude fantastický, už vlastně je. Způsob, jak se (při výšce 224 cm) pohybuje, je neuvěřitelný. Pohybuje se jako rozehrávač. Já osobně mám rád výzvy, takže tahle mě bavila,“ řekl Dončič. A trenér soupeře Gregg Popovich jeho výkon ocenil. „Výkon hodný Síně slávy, jak to dělá takřka každý večer. Byl skvělý,“ konstatoval kouč Spurs.