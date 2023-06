Z totálně průserové sezony jsme udělali zázrak, svěřoval se kapitán Opavy Šiřína

„Napsali jsme pohádku z říše snů. Porazili jsme prvního, druhého, třetího... Šli jsme do play off ze sedmého místa a z totálně průserové sezony jsme udělali zázrak. Kdyby nám to někdo řekl po základní části nebo po nadstavbě, tak ho asi pošleme na Olomouckou ulici do blázince," radoval se po šokující cestě za pohárem Šiřina.

Na co budete po čase nejvíce vzpomínat?

Tady na tento moment, kdy jsme přebírali zlaté medaile, celá hala skandovala mistři, mistři a my pak zvedli pohár. Dokázali jsme formu načasovat úplně v pravý čas a hráli jsme si skvělý basket celé play off.

Opava slavila titul naposledy v roce 2003 tady nedaleko v ostravské hale Tatran. Kde jste v tu doby byl?

Přímo v hale. Bylo mi patnáct a kdyby mi v té době někdo řekl, že budu hrát jako Ostravák v Opavě a vyhraju tady titul... Fakt nevím, co bych si o tom myslel. Ale teď je to úžasný pocit a jsem strašně šťastný, že v Opavě jsem a titul jsme po dvaceti letech vyhráli. Navíc, když má naše domácí hala výročí dvaceti let. Skvělé, nemám slov.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Opavy se radují z mistrovského titulu.

Měli jste vůbec čas si v zápase užít to žluté peklo, které vám vytvořily tři tisícovky příznivců?

Samozřejmě. Viděl jsem, že lidi stáli i na schodech, za koši, všude. Kdyby byla kapacita dvojnásobná, nebo je tady hala pro deset tisíc lidí, tak ji lidi zaplní taky. Jsme rádi za tuhle krásnou halu a jsme vděční, že nás k titulu dotlačili. Nebýt fanoušků, titul nemáme.

Kde jste bral síly v prodloužení?

Jednoduše. Já už nechtěl zpátky do Děčína. Když jsem si představil tu cestu v autobuse, tak jsem si řekl, že už tam prostě nejedu! Vyhrabal jsem poslední zbytky sil, zkusil nějaké nájezdy, vzal to na sebe a vyšlo to. Jsem fakt rád, že už tam nemusím.

A když nebyly síly, zaskočil Radovan Kouřil?

Kuřka je fantastický hráč, v play off zahrál výborně. Troufnu si říct, že jsme nejlepší rozehrávačská dvojka v lize. Když se mi nedařilo, vzal otěže, dával trojky, nájezdy, dirigoval hru. Jsem strašně rád, že ho mám v týmu. Není to pro něj jednoduché, že chodí z lavičky. Pobavíme se o tom v příští sezoně, aby to vzal do svých rukou. Je hráč do takhle velkých zápasů.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Radovan Kouřil z Opavy s pohárem pro ligové šampiony.

Nebudete končit na vrcholu?

Určitě ne! Mám ještě smlouvu v Opavě na dva roky

Čekají vás oslavy. Těšíte se?