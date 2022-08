Italský maratonec šokoval! Závod běžel na podporu ruských sportovců, oblékl se do jejich barev

Zdánlivě rutinní maratonský závod, na který se připravoval i Ital Federico Barucco. Na první dobrou nic netradičního, ultramaratonský běžec se však oblékl do ruských barev a do cíle závodu doběhl s nápisem „sport bez překážek“. Barucco tímto gestem chtěl dát najevo, že zákaz startu ruských sportovců na většině mezinárodních akcí kvůli vojenské invazi Putinových vojsk na Ukrajině je diskriminační. Na sociálních sítích to ovšem za svůj apel pořádně schytává od naštvaných Ukrajinců.

Maratonský závod - ilustrační foto.

Článek Horský ultramaraton se konal v Ultra-Trail du Mont-Blanc v Alpách, kam se rozhodl přihlásit i italský závodník Federico Barucco. Jeho účast neměla ambice umístit se na předních místech, záměr byl totiž úplně jiný. Barucco to pojal po svém a rozhodl se podpořit ruské sportovce, kteří mají zákaz účastnit se vrcholných sportovních akcí. Na závod totiž zvolil běžeckou soupravu v ruských barvách. „Sport by měl lidi sbližovat a každé takové pozastavení je diskriminace. Chci podporovat ruské sportovce jak přední, tak i začínající. Chtějí si jít za svými sny a místo toho prožívají roky utrpení," vysvětlil Barucco po závodě. Zobrazit příspěvek na Instagramu A post shared by SASHA (@alexandrasowa) Italský běžec závod dokončil na 746. pozici z celkových 1789 účastníků, cílovou rovinku navíc doběhl s nápisem v rukou „sport bez překážek". Barucco později v rozhovoru pro RIA Novosti vysvětlil, že se v důsledku svého gesta nesetkal s žádným otevřeným antagonismem ze strany ostatních běžců. Hněv ale sílí na sociálních sítích, kde závodník čelí vzkazům ze strany naštvaných Ukrajinců. CRISIS #Ucrania #Rusia #Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦 🇮🇹 Italian ultramarathon runner, Federico Barucco , shows support for banned Russians. "sports without borders" pic.twitter.com/QK20HlWRHM — Gueber Barzelai ✡ (@GueberB) August 29, 2022 „Nesetkal jsem se se sportovci, kteří by dávali najevo svou nespokojenost s mým činem. Jedni mě podporovali, druzí jen mlčeli. Pravda je, že lidé z Ukrajiny se mě na sociálních sítích ptají, proč podporuji Rusko. Píšou mi, že mě považují za dobrého sportovce, ale teď jsem je zklamal," připustil italský závodník. V nadcházejících dnech bude mít Barucco co dočinění s organizátory závodů, kteří po něm chtějí vysvětlení. Ital údajně je plně připraven vysvětlit svůj postoj a pokusit se zvrátit zákaz pro ruské sportovce. Kontinentální liga Nejlepší rozhodnutí, pochvaluje si reprezentační brankář KHL. Něčí mozek zafungoval normálně, tvrdí bývalá hvězda

Reklama