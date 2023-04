Keňská nadvláda! Vítěz Pražského půlmaratonu Konga doběhl jako jediný pod hodinu

Kipkorir Konga rozhodl trhákem na čtrnáctém kilometru a zvítězil s náskokem 23 sekund před Maxwellem Kortekem Rotichem z Ugandy, třetí skončil o pět sekund zpět další Keňan Geoffrey Kimutai Koech. Se snahou o třetí triumf v české metropoli neuspěl další reprezentant běžecké velmoci Benard Kimeli, vítěz z let 2018 a 2019 doběhl šestý téměř minutu po vítězi.

"Od šestnáctého kilometru to bylo těžké, hodně foukalo proti... Já tam byl o pár metrů před Jirkou Homoláčem, ten se dokázal zachytit první ženy, tím mě docvakl a bojovali jsme až do posledních metrů," řekl České televizi Vebr. "Jsem strašně rád, že jsem dokázal zvítězit mezi českými běžci, a čas je super. Ale upřímně jsem pomýšlel na lepší, protože čas pod 65 minut je standard pro univerzitní hry v Číně a na to bych chtěl časem cílit, třeba v nějakém jiném závodě," dodal čtyřiadvacetiletý běžec USK Praha.