V prosinci loňského roku sice k odvetě nedošlo, teď je jeden z největších MMA zápasů každým dnem blíž a blíž. Patnáct dnů před očekávaným střetem se v tělocvičně pilují poslední detaily, střet v kleci se ale jistě už teď usadil oběma bojovníkům v hlavě. „Kincl si myslí, že ho neporazím, ale já ho porazím. A konec," říká s předvědčením Terminátor v novém dokumentu organizace Oktagon MMA.

Oba se spolu v kleci utkají již podruhé. V roce 2018 slavil Vémola, který v tehdejší organizaci XFN porazil rivala na body. „Neodvedl jsem stoprocentní výkon, který jsem chtěl," uvědomuje si Kincl, který byl ještě několik měsíců před zápasem Vémolovým kamarádem. Pak ale přišla troufalá slova právě z úst Terminátora o tom, že je na české scéně jedničkou ve všech váhových kategoriích. A právě tady se kamarádství přeseklo.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

„Bral jsem to jako zradu, byla to pro mě poslední kapka," uvádí Kincl, jenž nakonec poslal skrze sociální sítě výzvu. Vémolu to překvapilo. „Patrika jsem považoval za kamaráda, já nikdy své kamarády nevyzývám. Měl tu potřebu. Jezdil za mnou do Londýna, kamarádili jsme se. Beru to tak, že jsme byli přátelé a chtěl se na mě zviditelnit," kontruje první Čech v slavné UFC.

Z kamarádů se stali velcí nepřátelé. Vše se postupem času přeneslo do osobní roviny. „Když začal zápasit tady v Čechách, tak jsem cítil velký disrespekt k českým zápasníkům," popisuje třiatřicetiletý Kincl, šampion střední váhy. „Jsou tady velké ryby v malém rybníce, každý chtěl dokázat, že porazí Vémolu," odpovídá s úsměvem jeho dlouholetý rival.

Atmosféra rázem natolik vygradovala, že se vzájemný spor bude řešit nejen v kleci, ale dokonce také u soudu. „Problém toho je, že mě do hlavních zpráv osočoval (Vémola), že jsem ho udal. Už se to dotýkalo mého osobního života," reaguje Kincl. Vémola údajně od svého rivala obdržel předžalobní výzvu ohledně obvinění související se zásahem policejní razie, jež řešila chov exotických zvířat v domě prvně jmenovaného.

Karlos Vémola v generálce na duel s Patrikem Kinclem uškrtil MatavaaVideo : Oktagon TV

Zkrátka takový dvojí boj. Tím prvním bude dlouhé čekání na odvetu, jejíž osud může pořádně zamíchat s kariérami obou šampionů. „Jediný, kam se z prvního zápasu můžu posunout je, že ho ukončím. To je můj cíl. Jestli mě teď porazí, tak je zase všechno v pr*eli. Všechno co chci, ztratím jenom, protože mě porazil tenhle kr*pl. To nedokážu připustit, v gymu chcípnu, " říká s odhodláním Vémola, jenž se připravoval i po boku Roberta Soldiče, Kinclova posledního přemožitele.

„Pro mě je super, že je to osobní. Toho člověka nemám rád. Pro něj bude nejlepší, když ho trefím v postoji nebo škrcení, kde usne. Nejhorší scénář, že mu chytnu páku a něco mu urvu. Pak to může zabalit," líčí s kamennou tváří Kincl a zároveň naráží na Vémolův poslední zápas, ve kterém se Terminátor v dubnu po dlouhých devíti měsících vrátil zpět do klece. Samojského bojovníka Al Matavaa sice porazil, ale se značnými problémy. „Ten zápas musel přinést víc pochybností, než uklidnění do dalšího zápasu," konstatuje Kincl.

Jak Terminátor ale sám uvedl, jednalo se pro něj o důležitý test před jedním z vrcholů kariéry. Loni v prosinci totiž duel s Kinclem odvolal kvůli zdravotním problémům. Několik týdnů ležel v motolské nemocnici se zánětem v těle. „Opravdu se něco stalo, asi to nebylo oukej. Na druhou stranu mi to přišlo dost přehrávané," líčí hradecký rodák Kincl, který se nakonec rovněž na turnaji nepředstavil. Nyní nezbývá než doufat, že vzájemnému střetu už nic nebrání. Odveta Vémoly s Kinclem bude vrcholem turnaje Oktagon 43, ke kterému dojde již 20. května v pražské O2 areně.