Bitva o titul je za rohem. Nejlepší český boxer poletí do Anglie pro pás

Ducár se poslední necelé dva měsíce chystal opravdu svědomitě. „Času nebylo zase tolik, ale nakonec jsem stihl udělat všechno, co jsem si naplánoval. Po kondiční i technické stránce,“ popisuje momentálně 46. boxer světového žebříčku.

Podstoupil i zahraniční kemp. „Jezdil jsem do Brna za trenérem Karlem Kaiserem a stihl jsem i soustředění v Chorvatsku, kde byli boxeři z elitní stovky žebříčku, takže to mělo velkou kvalitu,“ pokračuje Ducár.

Znojemský rodák, kterého čeká letos první zahraniční duel, se zásluhou rodiny nachystal i po mentální stránce. „Ocenil jsem, že jsem mohl vzít do Chorvatska rodinu, což bylo příjemné, protože jsem nebyl v nějakém delším odloučení. Pro psychiku je to neocenitelné,“ ví otec dvou malých dcer.

A jak bude podle českého boxera vypadat zápas ve Wembley Areně, která sídlí hned vedle legendárního fotbalového stadionu Wembley? „Taktiku jsme nějakou nachystali, ale v boxu je důležité umět reagovat na vývoj zápasu, takže mám připravené i další scénáře. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ vysvětluje třiatřicetiletý boxer. Českému reprezentantovi hraje do karet i fakt, že nemusí necelý týden před zápasem řešit váhu. „Už v pondělí jsem musel na videu poslat váhu s tím, že jsem nesměl mít více než o 3 procenta více, než je limit. Navážil jsem pod limit, takže je to v pořádku,“ prozrazuje Ducár.