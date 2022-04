Boxerská legenda: Fury jasně vyhraje. 94 tisíc diváků? Nepředstavitelné!

Neporažený Fury se naposledy v ringu představil v říjnu loňského roku, kdy při završení trilogie dokázal knokautovat Deontaye Wildera. Britský šampion od té doby čekal na nového soupeře, kterým již 23. dubna bude jiný Brit, a sice Dillian Whyte. Britský souboj se uskuteční ve vyprodaném Wembley (až 94 tisíc), což je i pro českou boxerskou legendu Lukáše Konečného něco nepředstavitelného.

Jak zápas mezi Furym a Whytem dopadne?

Dá se říct, že jsem Furyho fanoušek. Mám rád jeho styl, mám ho rád jako člověka. Kromě toho, že mu fandím a chci, aby vyhrál, tak si zároveň myslím, že víceméně jasně vyhraje.

Je podle vás Fury až takovým favoritem?

Ano, je. Je jasnej favorit, jde jen o to, jestli jeho příprava proběhla v pohodě a jestli to nějak nepodcenil. Pakliže se kvalitně připraví, tak si myslím, že v současné době nemá absolutně žádnou konkurenci v supertěžké váze.

V čem by mohl Whyte Furyho překvapit?

Rozhodně má bombu, což je na boxu to hezké. Stačí jedna malá chyba a může být vymalováno. Whyte rozhodně silný úder má, a pokud Fury udělá nějakou chybu, tak bez problémů může prohrát před limitem. Dá se říct stejně, jako tomu bylo v souboji proti Wilderovi. V jejich prvním zápase byl Fury lepší a málem nedoboxoval. Tohle může být jeho jediná chyba.

Jak vysoko tuhle bitvu řadíte? Řadíte ji například výš než souboj Furyho s Wilderem?

Je to podobné, všichni budeme chytřejší až po zápase. Může být rychle hotovo a očekávání nás zklamou. Já se rozhodně na ten zápas těším a jsem na něj zvědavej. Neodvážil bych si ale říkat, že je to nejzajímavější boxerský zápas tohoto roku, to ne. Zároveň si myslím, že duel mezi Furym a Usykem by byl ještě více zajímavý. Třeba k němu někdy dojde.

Duel se uskuteční ve vyprodaném Wembley, kde bude až 94 tisíc diváků. Dokážete si představit, že byste před takovou diváckou kulisou boxoval?

Na jednu stranu je těžké a nereálné si něco takového představit, na druhou stranu jsem boxoval před 12-15 tisíci a už to byl super zážitek. Desetinásobek je nepředstavitelný. Pro fanoušky je ale vždycky lepší být na zápasu živě, i když člověk má ty aktéry daleko od sebe. Ta atmosféra je něco nepopsatelného a myslím si, že i pro boxery je to jedinečné.

Oba si navíc mají rozdělit v přepočtu 900 milionů korun. To je astronomická suma.

Je to obrovská suma (smích). Já osobně si to nedokážu představit, ale holt ten profesionální sport je o takových sumách. Když je někdo ochotný takovou sumu dát, protože se prodávají televizní práva, vstupenky, protože je o to zájem, tak holt je to tak. Zároveň sportovci platí vysoké daně. Co já vím, tak i Fury některé gáže dává na charitu, takže si myslím, že i kvůli tomu je v Anglii i hodně oblíbený. Není to člověk, který by měl nos nahoru a hrál by si na něco. I když si samozřejmě dokáže užívat.

Fury se několikrát nechal slyšet, že po zápase chystá ukončit kariéru. Věříte tomu?

On už jednou kariéru před lety ukončil a vidíme, kde je teď. Já si osobně nemyslím, že by to byl jeho poslední zápas. Ale bude záležet, jak ten zápas dopadne. Teď nechci říct, že když vyhraje, tak ukončí kariéru, nebo opačně. Tam je možné obojí. Bude nejspíš záležet, jak to bude mít rozložené v hlavě a jestli bude chtít. To, že má vyděláno samozřejmě víme. To, že umí utratit velice rychle, také víme. Zároveň je to pro mě nejlepší boxer současnosti.

Byla by to pro box velká ztráta, kdyby Fury skutečně ukončil kariéru?

Určitě, pro mě jako boxerského fanouška by to byla škoda. Obrovská škoda.

Motivací pro pokračování v kariéře by mohl být souboj buď s Anthonym Joshuou, nebo Oleksandrem Usykem.

Motivací je vždy spoustu, může to být zrovna tohle. Zároveň se může objevit někdo úplně jinej. Dokonce se spekulovalo i o Kličkovi, že by se vrátil. Rozhodně ale nechci říct, že by to měli být jen Usyk nebo Joshua.

Koho favorizujete v odvetném zápase Joshua - Usyk?