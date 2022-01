Bude to létat ze všech stran! Ringem se prožene i téměř čtvrt tuny živé váhy

Fotogalerie Foto: PML Denis Hnídek (vlevo) a Lukáš Mandinec během staredownu.Foto : PML Foto: PML Michal Reissinger (vlevo) a Strahinja Mitrić během staredownu.Foto : PML Foto: PML Melvin Mané (vlevo) a Attila Serjan během staredownu.Foto : PML

Ke svému dalšímu zápasu vyráží český těžkotonážník Michal Reissinger, který nezadržitelným tempem kráčí za dalším skalpem. Tentokráte se mu tváří v tvář postaví srbský bijec Strahinja Mitrić. Duel bude zajímavý už jen kvůli tomu, že do akce půjde více než čtvrt tuny živé váhy. „Vím, že to nebude jednoduché. Na to, jak je mladej, tak je zkušenej. I tak si myslím, že jsem zažil větší životní výzvy. Spousta lidí si ho ale cení, bude pro mě výzva ho seknout," nastínil Reissinger několik dní před zápasem.

Oči budou pochopitelně upřeny i na talentovanou Moniku Chochlíkovou, která společně se Švýcarkou Aline Seiberthovou obstará hlavní zápas večera. Slovenská zápasnice je před zápasem stavěna do role velké favoritky a nic jiného než vítězství se neočekává.

„Popravdě jsem její zápasy neviděla, to má na starosti můj trenér Tomáš Tadlánek. Víme o slabinách i o tom, co v zápasech nejraději dělá. Na to jsme se konkrétněji připravovali," prozradila Chochlíková, kterou v červenci čekají Světové hry, kde bude reprezentovat Slovensko v thajském boxu a K-1.

Obrovské emoce panují kolem duelu mezi Denisem Hnídkem a Lukášem Mandincem. Česko-slovenský střet již několik dní před soubojem okořenily slovní přestřelky z obou stran. „Beru to jako osobní záležitost. Normálně bych to nebral, box beru jako sport. Ale když rozjedeme osobní válku, tak ji má mít. Žádný boxerský zápas nesmažou jeho slova na mě. Máte se na co těšit," reagoval český talent Hnídek.

„Motivuje mě to víc makat. Díky tomu to zaujme i více lidí. To je možná to, co chtěl. Zviditelnit ten zápas a organizaci. Jeho kariéra pomalu končí, tak by tady ještě asi chtěl být na starý kolena známej. My dva jsme si ale nesedli, jsme jiná krevní skupina," pokračoval.

Jednoho čeká osobní válka, druhého čtvrttunová bitva. Kolegové z gymu v nové organizaciVideo : Sport.cz

Svůj další zápas v průběhu dvou týdnů má před sebou také Melvin Mané. Čtyřiadvacetiletý bojovník s africkými kořeny se v rámci semifinále Grand Prix do 95 kilogramů utká s maďarským fighterem Attilou Szerjánem. Druhou semifinálovou dvojici poté tvoří již zmiňovaný Ivan Bartek a Adam Audy. Finální startovka přitom doznala pár hodin před samotným vážením několika změn. Hned dva zápasy byly kvůli covidu-19 a zranění zrušeny.