Je to osobní! Na bojové scéně to pořádně jiskří. Vyhrocený spor vyřeší až pěsti

Obrovské zkušenosti. Nezastavitelné tempo. Tak by se dalo popsat počínání českého těžkotonážníka Michala Reissingera, který svůj další zápas upřednostnil před odpočinkem. Soupeřem mu bude Srb Strahinja Mitrić. „Vím, že to nebude jednoduché. Na to, jak je mladej, tak je zkušenej. I tak si myslím, že jsem zažil větší životní výzvy. Spousta lidí si ho ale cení, bude pro mě výzva ho seknout," nastínil Reissinger.

Souboj těžkých vah pochopitelně přiláká oko nejednoho fanouška. A jinak tomu nebude ani tentokrát. Do akce totiž půjde více než čtvrt tuny živé váhy. „Co jsem slyšel, tak malinko zhubnul. Myslím, že má kolem 120, já mám naopak 112-115. Čtvrt tuny váhy to bude," prozradil zkušený Reissinger.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PML (@pml_mt)

Obrovské emoce panují kolem duelu mezi Denisem Hnídkem a Lukášem Mandincem. Česko-slovenský střet již několik dní před soubojem okořenily slovní přestřelky z obou stran. „Beru to jako osobní záležitost. Normálně bych to nebral, box beru jako sport. Ale když rozjedeme osobní válku, tak ji má mít. Žádný boxerský zápas nesmažou jeho slova na mě. Máte se na co těšit," reagoval český talent Hnídek.

„Motivuje mě to víc makat. Díky tomu to zaujme i více lidí. To je možná to, co chtěl. Zviditelnit ten zápas a organizaci. Jeho kariéra pomalu končí, tak by tady ještě asi chtěl být na starý kolena známej. My dva jsme si ale nesedli, jsme jiná krevní skupina," pokračoval.