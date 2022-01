Slovenská kráska jde znovu do boje! UFC? Mám vysněnou práci. Není to pro mě aktuální, říká

Všestranná fighterka. Nadmíru úspěšná Monika Chochlíková má na svém kontě řadu úspěchů. V thajském boxu a K-1 je jako doma. Šestadvacetiletá Slovenka si před dvěma lety poprvé vyzkoušela také MMA, ve kterém při své premiéře nastoupila v prestižní organizaci Bellator. Jednalo se o úspěšný debut, po kterém dokázala uspět i na česko-slovenské půdě pod takovou organizace OKTAGON MMA. Jak ale sama slovenská kráska vidí budoucnost v MMA? Lákala by jí vidina UFC?

Jak aktuálně probíhá příprava na sobotní zápas?

Příprava probíhala klasicky. V prosinci jsem byla na mistrovství světa v thajském boxu v Thajsku, takže jsem měla natrénováno. Po tomto turnaji jsem si dala přes Vánoce zhruba týdenní pauzu. S přípravou jsem pak začala zhruba 25. prosince a trvá až doteď. Mimo kondičních a podobných věcí pilujeme taktiku na soupeřku, což si myslím, že bude vycházet.

A jak jste na tom s váhou? Kolik budete muset shazovat?

Snažím se co nejvíc váhy dělat na stravě. Jsou dva dny do vážení a mě chybí zhruba 800 gramů. Počítám s tím, že mi to za tyhle dva dny váha ještě zhruba o další půl kilogramu klesne. Zbylých pár set gramů odvodním.

Nastupovat budete v nové organizaci, kde jde čistě jen o postoj. Je to zatím smlouva na jeden zápas?

Diváci mě určitě neuvidí jen jednou. Tenhle rok to možná bude jen jednou, ale následující roky by to mohlo být víckrát. Předchozí rok mi to moc nevycházelo, protože dělám tři různé sporty. Bylo toho fakt hodně, musela jsem si to rozdělit. Jsem ráda, že už v lednu stihnu první turnaj.

Co se vám na nabídce PML vlastně líbilo? Čím si vás organizace získala?

Líbí se mi ten koncept. Všude se například mluví o MMA. Každá organizace, která v poslední době vznikla, je zaměřená právě na MMA. Thajský box je pro mě priorita, jenomže je trochu zatlačený do pozadí. Jsem ráda, že ostatní zápasníci z Česka a Slovenska dostanou příležitost se zlepšovat a dělat sport, na kterém většina z nich vyrůstala. V poslední době je navíc velký trend, že nejlepší standup zápasníci odcházejí do MMA právě kvůli tomu, že v postoji není moc příležitostí, jak se ukázat. Tohle je jedna velká příležitost, které se už teď chytilo hodně zápasníků. Mě osobně vyhovuje způsob vážení. První oficiální vážení je den před zápasem, a druhé hodinu před začátkem turnaje. Nemůžeme převážit víc jak 7% dohodnuté váhy. To znamená, že by se mělo zabránit drastickému hubnutí. Bývá totiž zvykem, že zápasník má den před vážením o patnáct kilogramů méně a v den zápasu o patnáct kilogramů víc. Tomu se tato organizace snaží zabránit, což se mi líbí.

Váš zápas bude jako hlavní celého turnaje. Hraje to pro vás nějakou roli?

Když jsem ještě neměla takové úspěchy, tak jsem si celkem užívala, když jsem zápasila mezi prvními. Pak jsem v klidu mohla dokoukat galavečer. Posledních pár let se to už moc neděje. Většinou jsem jako jeden z posledních zápasů na kartě. Dá se říct, že jsem na to zvyklá. Když bych si ale měla vybrat, určitě bych ten zápas chtěla mít dřív, abych si pak užila galavečer.

Zápasit budete s Švýcarkou Aline Seiberthovou. Jak jste zmapovala její slabé a silné stránky?

To si ještě nechám pro sebe. Popravdě jsem její zápasy neviděla, to má na starosti můj trenér Tomáš Tadlánek. Víme o slabinách i o tom, co v zápasech nejraději dělá. Na to jsme se konkrétněji připravovali.

Na konci roku jste zvítězila na MS v thajském boxu v Thajsku. Jak velký úspěch to pro vás byl?

Tyhle pyramidové turnaje jsou vždycky náročné, protože během týdne máme několik zápasů. Navíc během té doby musíme pokaždé správně navážit. V tomhle posledním turnaji mi moc nepřál los, byl extrémně těžký. Každý zápas jsem se nadřela jako kůň. Do toho hrálo roli to vážení. Zápasila jsem například v 11 večer a druhý den ráno jsem musela mít připravenou váhu, kterou jsem dělala pár hodin po zápase. To byl hardcore. I z tohoto důvodu si myslím, že je to pro mě nejcennější medaile. Nejcennější úspěch, kterého jsem dosáhla.

Jak tedy vypadal váš předchozí rok? Kde byly jeho zásadní momenty?

První půl rok jsem stála kvůli pandemii. Dostala jsem covid, zrušil se mi kvůli tomu jeden zápas. Vyzkoušela jsem si MMA zápas v organizaci OKTAGON MMA, který jsem dokázala vyhrát. Do toho jsem zápasila i v thajském boxu, čekal mě i zápas o profesionální mistryni světa organizace WMC, který se mi nad šikovnou soupeřkou povedlo vyhrát. To byl jeden ze zásadních momentů. Tím dalším bylo například říjnové mistrovství světa organizace WAKO v K-1, kde se mi povedlo získat druhé místo. Třetím zásadním momentem bylo již zmiňované mistrovství světa v thajském boxu v Thajsku, kde jsem dosáhla na první místo.

Foto: Bellator MMA Slovenka Monika Chochlíková si před dvěma lety vyzkoušela MMA zápas v organizaci Bellator.Foto : Bellator MMA

A jak bude vypadat letošní rok?

Když to řeknu skromně, tak bych chtěla mít trochu míň zápasů, než to bylo v minulém roce. Loni to byl masakr. Poslední půl rok jsem měla deset zápasů, což je takový maraton. Letos mě ale čeká největší vrchol sezony, což jsou Světové hry. Je to taková obdoba Olympijských her pro neolympijské sporty. Konají se jednou za čtyři roky, vždycky po Olympijských hrách. Letos to bude v americké Alabamě, kam jsem se kvalifikovala jak přes thajský box, tak i přes K-1. Oba sporty jdou navíc hned po sobě. Začínám v K-1, pak pokračuju thajským boxem. Na to, abych v obou sportech vůbec získala medaili, tak potřebuju absolvovat alespoň šest zápasů. Jestli chci vyhrát zlato, tak musím vyhrát šest zápasů v průběhu čtyř dní. To bude extrémní masakr. Právě na tenhle vrchol se zaměřuje moje dosavadní příprava. Každý zápas, který do té budu mít, bude takový přípravný. Samozřejmě ani v jednom z nich nechci prohrát, ale Světové hry jsou pro mě vrchol, na který se nejvíc soustředím. Určitě budu potom mít i další MMA zápas.

Jak jste oslavila své nedávné 26. narozeniny?

Tak, jako každý rok, přípravou na další zápas (smích). Žádná oslava nebyla. Proto se těším, až budu mít po sobotním zápase. Tam bych to chtěla trochu oslavit. Minulý rok byla pandemie, před dvěma lety jsem byla na vojenském výcviku, takže jsem snad pět let neslavila své narozeniny.

Co vaše MMA kariéra? Budete v ní pokračovat?

Začala jsem jí kvůli pandemii. V thajském boxu a v K-1 nebylo moc příležitostí, nebavilo mě proto jen trénovat. Přišla nabídka z Bellatoru, kde jsem svůj první zápas vyhrála. Začala jsem víc a víc trénovat, podepsala jsem smlouvu s organizací OKTAGON MMA, kde mám smlouvu ještě na dva roky. Ten první jsem měla v červnu loňského roku a od té doby se moje MMA příprava přesunula do pozadí thajského boxu a K-1. Po sobotním zápase bych se zase chtěla pořádně věnovat MMA. Podobně, jak jsem se mu věnovala minulý rok.

Je reálná vidina toho, že byste se věnovala pouze MMA?

Reálně takovou možnost nevidím. Jsem zaměstnaná ve Vojenském sportovním centru Dukla Banská Bystrica. Dostávám tam měsíční plat za to, že reprezentuju Slovensko v thajském boxu a K-1. Ocenili mě za to, že na turnajích získávám medaile. Proto nechci se standupem skončit. Jedna věc je, že thajský box a vše kolem něj mě baví nejvíc. Druhá věc je, že mám svojí vysněnou práci. Dostávám plat za to, že trénuju a získávám medaile z různých turnajů. Kdo by to nechtěl. Momentálně ale nemám úplně příznivé podmínky k MMA.

Váš první MMA zápas byl v organizaci Bellator. S nimi máte nějakou smlouvu?

Byla to smlouva na jeden zápas, kterou mi neprodloužili. Odůvodnili to tím, že mám malý MMA rekord. V tu dobu to byla pro mě první výhra. Řekli mi, ať si udělám rekord někde jinde a pak by pro mě mohli mít připravenou dobrou smlouvu. Se vší skromností to pro mě není ani aktuální.

A co UFC? To by vás nelákalo?