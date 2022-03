Ducár trénoval v obchoďáku, na životní zápas je vyladěný. Štíři a kobry stojí při mně, říká

"Je to špička. Nenašel jsem na Perezovi žádnou slabinu. Boxoval s nejzkušenějšími jmény, třeba s Rusem Povětkinem. Byl v super tíze, takže úder mít bude, o to větší úspěch by byl, kdyby se to povedlo," uvědomuje si boxer, kterého bude v Dubaji doprovázet i těhotná manželka.