Štípaná! Ring se bude otřásat v základech, ve vzduchu visí jedinečná příležitost

Třináct. Přesně tolik duelů bude k vidění v rámci pětadvacátého ročníku turnaje Heroes Gate. Tento tradiční turnaj několik dní před samotným konáním přišel o svůj hlavní zápas, česká legenda bojových sportů Petr Vondráček ze zdravotních důvodů nemůže nastoupit do ostře sledovaného souboje s promotérem Petrem Karešem.

I přesto se diváci mají na co těšit. O národní titul WAKO PRO se utkají Jan Rudolf a Matěj Nuska. Prvně jmenovaný se přitom původně připravoval na souboj s Rusem Nikitou Kurbatovem. „S Nikitou jsme měli jít o interkontinentální titul, nicméně současná situace to neumožňuje a Nikita nedostal víza. Zhruba tři týdny zpět jsme se dozvěděli, že půjdeme o národní titul s Matějem Nuskou," vysvětlil Rudolf.

Český boxer se tak musí popasovat se změnou soupeře, což nikdy není příjemná starost. „Příprava se výrazně nezměnila, měnily se pouze detaily, abychom byli opatrní na to, co soupeř dělá. Oba jsme hodně techničtí, takže by to mohl být kvalitní zápas, který se budu snažit ukončit před limitem. Nečekám válku od začátku do konce," dodal sedmadvacetiletý boxer.

Na programu bude i repríza souboje z loňského roku. Tehdy se dvojice Pavel Šach a Vladimírem Idranyi utkala o titul na galavečeru v pražské Lucerně, kde vítězství slavil prvně jmenovaný. Po necelých třech měsících se domluvila odveta a zajímavé bude sledovat, zda se Šachovi povede ustrážit opasek.

Do akce půjde také Melvin Mané, který nezastavuje a v nezadržitelném tempu se chystá zpět do ringu. „Miluju, když mohu neustále zápasit. Člověk je furt v nějakém tempu, nevypadává z toho a nemá tam takové pauzy. Mně to naprosto vyhovuje," vyjádřil se Mané, který si to rozdá s urostlým Polákem Adamem Kosutem.

„Viděl jsem nějaké jeho zápasy a plus mínus vím, co bude dělat, čím se prezentuje. Je o hlavu vyšší, co se dá dělat. Budou mě z toho bolet ramena, až budu mlátit nahoru, ale to je v pořádku. Každý je nějaký (smích)," pokračoval.

Čtyřiadvacetiletý boxer se navíc připravuje na 11. červen, kdy pod taktovkou organizace PML bude zápasit o titul. „Je to taková příprava na titulový zápas. Do té doby bych měl mít ještě dva zápasy, každý měsíc jeden," objasnil zástupce Lanna Gymu.