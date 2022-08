Furyho budoucnost? Zápasy s holými klouby. Nabídka se už rýsuje

Kariéra plná zvratů. I tak by se dal pojmenovat boxerská sága kolem populárního rohovníka Tysona Furyho. Čtyřiatřicetiletý Brit v minulém týdnu šokoval, když přes sociální sítě vyzval k dokončení boxerské trilogie Derecka Chisoru, což by znamenalo oprášení boxerských rukavic. O několik dnů později ale jakoby na to, co řekl, zapomněl a rozhodl se pokračovat v užívání si zaslouženého důchodu.

Jak ale boxerští fanoušci sami vědí, nemusí to být z pohledu světového šampiona definitivní rozhodnutí. Na popularitě navíc nabírají zápasy bez rukavic s holými klouby a právě tato cesta se nyní podle všeho otevírá i Furymu. Neporaženému těžkotonážníkovi byla nabídnuta smlouva v organizaci Bare Knuckle Fighting Championship, která je proslulá právě krvavými souboji bez rukavic.

„Pokud nás budou brát vážně, tak je podpis Tysona Furyho k naší organizaci možný. Jsme novinka na trhu a možná proto zatím nemáme takovou popularitu," sdělil šéf BKFC David Feldman pro talkSport. „V případě, že nám budou naslouchat, je možné, že se dohodneme na vzájemné spolupráci," pokračoval Feldman.

Příchod britského rohovníka by pro organizaci znamenal hodně. „Je na našem radaru. Moc dobře totiž víme, že by tento sport posunul na úplně jinou úroveň. Měli jsme možnost to vidět na stadionu ve Wembley, kde bylo téměř 100 tisíc diváků," připomněl nedávnou boxerskou bitvu proti Dillianu Whyteovi.

A u Furyho by podle všeho zůstat nemuselo. Zápasy bez rukavic by v budoucnu mohly čekat další boxerské hvězdy. „Netajíme se tím, že chceme přivést další elitní boxery. Nemohu teď říct konkrétní jména, protože to zatím není oficiální, ale jednáme se dvěma z deseti nejlepších boxerů na světě," překvapil Feldman.

O jaké boxerské hvězdy se jedná, ukážou až následující dny. Boxerský svět rovněž bude bedlivě sledovat rozhodnutí britského šampiona Furyho, který se netají tím, že v případě dobré finanční nabídky podstoupí (téměř) cokoliv.