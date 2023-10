Hlídá nebezpečné vězně a svádí krvavé boje bez rukavic. Tvrďák se rozhodl, práce musí stranou

Aby toho nebylo málo, tak Herold v organizaci BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) před několika dny zažil vítěznou premiéru, když ve druhém kole zdolal Zana Markse. „Vítězství je velice cenné. Ukázali jsme, že máme své místo mezi nejlepšími. Dostali jsme velice zkušeného soupeře z Ameriky, který dokonce držel profesionální titul. Vedení bylo z mého výkonu nadšeno a chtějí spolupracovat na dalších zápasech,“ má radost boxer Herold, který po brněnském Zdeňku Pernicovi jako druhý Čech nakoukl pod americkou značku.

Zatím má za sebou tři duely, shodou okolností pokaždé zvítězil na KO. V boji se zkrátka našel. „Box bez rukavic je pro mě něco nejvíc přirozeného reálnému boji, jako když člověk bojuje o život. Je to něco, co mi jde, a mám na to oko. Sám vím, že to není pro každého, ale našel jsem se v tom,“ líčí s nadšením. „Musí se u toho hodně přemýšlet. Správně úhlovat, zpevňovat údery a hodně je to o pohybu. Není dobré být jen zabalený, naopak rozhýbat soupeře a hledat skulinky,“ vysvětluje cestu za vítězstvím.

Tvrdé bitky bez rukavic mnohdy přináší řadu krvavých zranění i zlomenin. „Musím zaklepat, že se mi to zatím vyhýbá. Teď mám sice tržnou ránu a jsem trochu vybarvený. Musím ale říct, že to jsou zatím jen odřeniny,“ vypráví český boxer, který se v dětství nejprve věnoval karate, načež v pozdějším věku přešel naplno na kontaktní kickbox.

Tréninky zatím musí zvládat i skrze civilní zaměstnání, které mu bere hodně času. „Jsem zaměstnaný u ozbrojené složky u vězeňské eskortní služby v Plzni. Momentálně ještě sloužím, ale jelikož jsem si vybral dráhu profesionálního sportovce, kdy je potřeba se připravovat, a mám velice těžké boje, tak to není slučitelné s prací. V práci mi nejdou až tak vstříc, že by mě třeba uvolňovali,“ trápí talentovaného Herolda.

V zaměstnání se běžně setkává s nebezpečnými jedinci. „Funguje to tak, že převážíme nebezpečné vězně, útěkáře nebo lidi, které chce někdo zvenčí kvůli něčemu odstranit. Řešíme i situace, které v kriminále mohou nastat, například vzpoura. Musíme zakročit proti někomu nebo použít donucovací prostředky, abychom někoho někam dostali,“ líčí náplň práce u státní složky.

Ta ale půjde brzo stranou, Herold se od nadcházejícího roku chce plně věnovat profesionálnímu sportu. „Je to tak. Teď chodím do práce a poté jezdím na tréninky do Prahy. Když bylo nejhůř, tak jsem si musel brát dovolenou nebo jsem si zařizoval volna,“ povídá s tím, že boje bez rukavic ho dokážou finančně zabezpečit.

„Řekl bych, že BKFC má velice dobrou finanční stránku a opravdu ocení sportovce za dané výkony. Říkal to i promotér, který tvrdil, že můžeme být vděční za to, že jsme v BKFC, kam se dostanou jen ti nejlepší,“ nastínil Herold. „A částka za zápas? Jak se to vezme, zhruba 5 tisíc liber (v přepočtu 140 tisíc korun). Záleží, jak jste dobrej a jakou máte bilanci. Já mám zatím smlouvu na zápas, vše se bude v nejbližší době řešit,“ dává nahlédnout pod pokličku jednacích procesů.