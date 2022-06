Hudební hvězdy řádily v ringu! Slovenská bitva nabídla krev i předčasný konec

Netrvalo dlouho a po pár vteřinách se na obličeji Separa objevila krev. Spirit v dominantním stylu boje nepolevoval, ba naopak jeho direkty byly hodné profesionálního boxera. Favorizovaný Separ na nažhaveného soupeře nestačil, jeho obličej neustále schytával celou řadu přesných úderů a KO doslova viselo ve vzduchu. Atraktivní zápas, u kterého se nevyplatilo nedávat pozor, přesto skončil předčasně. Po druhém kole totiž zdravotníci nepustili zpět do zápasu Separa, který odešel jako poražený.

Nejočekávanější duel sliboval střet slovenského MMA zápasníka Attily Végh s Američanem Emmanuelem Newtonem. Jednalo o dokončení trilogie. Zatímco v prvním případě zvítězil Végh (2012), podruhé to lépe vyšlo soupeři (2014). Z klece se ale přešlo do ringu, kde si lépe počínal slovenský velikán. Ten maximální pečlivostí oťukával soupeřovu hlavu. Fungovala mu i rychlost a tvrdost úderů. Newton se postupem času zvedl a rovněž hrozil. Zejména v závěru zápasu to létalo ze všech stran, přesto ani jeden z boxerů k zemi nepadl. Čtyři kola vítěze nenabídla, završení trilogie však na body ovládl Végh.