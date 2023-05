IBA suspendovala Českou boxerskou asociaci kvůli Američanům na Grand Prix v Ústí

IBA podala na všechny zúčastněné země v Ústí nad Labem stížnost k nezávislé jednotce pro bezúhonnost boxu (BIIU), protože ignorovaly komunikaci s ní. Šéf české asociace Marek Šimák již tehdy serveru iDNES.cz řekl, že počítá s tím, že přijdou sankce. "Nejsme překvapení, co se kolem Grand Prix děje, něco takového se rýsovalo. Jsme na to připravení a budeme s právníky řešit, co dál," řekl.