Mnozí by to o něm dost možná ani neřekli. Daněk totiž ke svému zaměstnání ochranky přistupuje s maximální profesionalitou a detaily se snaží držet v tajemství. „Tuhle práci dělám v zahraničí a snažím se vystupoval maximálně profesionálně. Snažím se s klienty nemluvit. Určitě nechodím za každý s tím, že zápasím," líčí čtyřiadvacetiletý český MMA talent, zástupce oblíbeného Monster Gymu.

„Není to pravidelné, ale když potřebují, tak zavolají. Dále tu jsou třeba Criss Angel nebo Ronaldova žena Georgina," přiznává Daněk. „Všichni to jsou hrozně super lidi. Beru to jako motivaci a vzor. Vybírám si z toho důležité věci," popisuje s tím, že svou druhou tvář bojovníka nikterak neskrývá. „Cristianova rodina to o mně ví, stejně tak Usyk," prozrazuje.