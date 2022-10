Ještě jedna bitva o titul! Česká boxerská jednička dokonce musela přemlouvat manželku

Po duelu, který se uskutečnil začátkem října a Vasil Ducár obhájil titul v křížové váze, to vypadalo, že to pro českou boxerskou jedničku bude zároveň poslední zápas v letošní sezoně. „Letos toho nebylo málo, ale nakonec jsem se s manželkou dohodl a dostal svolení ještě k jednomu zápasu," směje se Ducár.

Diváci se tak dočkají další titulové bitvy. Ducár se po zápasech s Kubáncem Perezem, Američanem Thompsonem a plzeňským rváčem Pejsarem, utká s čtyřiatřicetiletým Řezníčkem. „Myslím si, že mám z letoška dobře natrénováno a byla by škoda nevyužít formy a zápasů, které mám za sebou," uvědomuje si česká jednička.

Bude se zároveň jednat o druhé vzájemné měření sil, v roce 2018 skončil duel remízou. „Tehdy to byla velká bitva na deset kol. Doufám, že teď český titul obhájím. Každopádně soupeř je technický a myslím si, že bude i dobře takticky připravený, protože se dobře známe," připomíná civilním povoláním policista ze speciální jednotky.

K titulovému souboji dojde na tradičním galavečeru v Lucerně, který se uskuteční 29. prosince. „Je to Lucerna, takže si myslím, že by mě nakonec mrzelo, kdybych galavečer sledoval od televize nebo jenom z hlediště," pokračuje Ducár.

Znojemského rodáka tak už za pár týdnů čeká už čtvrtá těžká příprava, kvůli které si bude muset odpustit některé vánoční dobroty. „Možná je to ve finále dobře, protože by se to mohlo zvrtnout," směje se dvaatřicetiletý boxer. „Bude lepší, když budu muset přes Vánoce držet disciplínu," dodává.