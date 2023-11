Judista Krpálek další medaili na ME nezíská, prohrál hned svůj úvodní zápas

Po týden starém neúspěchu na Grand Slamu v Abú Zabí, kde vyřadil jen jednoho soupeře a nepostoupil do čtvrtfinále, se mu nevydařila ani třináctá účast na evropském šampionátu. Nenavázal na tři tituly ani na bronz, který získal při posledním startu v roce 2021. Naopak teprve potřetí nepostoupil do čtvrtfinále. Naposledy vypadl v osmifinále v roce 2016 v Kazani, kdy čtvrt roku před ziskem olympijského zlata v Riu bojoval i se zraněním ramena. Krpálkovým největším úspěchem v této sezoně zůstává světové stříbro, které vybojoval v květnu v kategorii do 100 kilogramů.

Česká výprava z ME odjede bez jediné výhry. Ještě před Krpálkem dnes vypadl v 1. kole kategorie do 90 kilogramů olympionik David Klammert. Účastník olympijských her v Tokiu nestačil na domácího favorita Axela Clergeta, dvojnásobného bronzového medailistu z MS. Francouze nezastavilo ani ošetřování krvavého zranění, které musel absolvovat už po 46 sekundách boje. Po poměrně dlouhé pauze se na tatami vrátil s ovázanou hlavou a ve třetí minutě v boji na zemi zápas ukončil na ipon poté, co Klammert v beznadějné pozici vzdal.