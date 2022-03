Krvavá bitva se smutným koncem. Dostal jsem přes držku, přiznal Čech

Po desátém kole tak titulová řežba skončila. "Zápas jsme přerušili, protože už to nemělo dál cenu. Perez asi všechna kola vyhrál na body a pořád vypadal dost fresh, takže jsme riskovali akorát KO, což by pro Vasila znamenalo minimálně tříměsíční nebo dokonce půlroční distanc od zápasení. To nemá vůbec cenu riskovat. Vasil si o to sám řekl, i kdyby si neřekl, tak bychom v dalším kole nejspíš házeli do ringu ručník," vysvětloval trenér Michal Vančura.