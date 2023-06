Kvalita, která tu dlouho nebyla. Elitní Češi si to rozdají o titul i pozici jedničky

„Až v zápase se uvidí, jestli to bude můj nejtěžší zápas o český titul," začíná Ducár s tím, že v minulém roce porazil bez větších problémů hned tři české vyzyvatele. „Žebříčkově je ale Viktor nejvýše postavený a tím pádem i papírově nejtěžší soupeř. Chci vyhrát, protože jsem si už na post české jedničky zvykl, chci to potvrdit," pokračuje zkušený rohovník.

Ducár si uvědomuje, že případné vítězství by ho znovu udělalo nejvýše postaveným českým boxerem ve světovém žebříčku. Navíc by mohl proklouznout i mezi elitní čtyřicítku. „Hlavně bych měl blíže k dalším velkým světovým titulovým zápasům. Nejdříve se ale musím soustředit na páteční zápas," uvědomuje si šampion.

„Váhu musím doladit jenom esteticky v řádek stovek gramů, takže už ji mám. Mám vymyšlenou i taktiku, ale nechci ji předem prozrazovat, a navíc se taktika často mění po prvním úderu v zápase," připomíná. Do pražské haly Královka tradičně přijde i rodina a známí. Ducár proto touží předvést prvotřídní výkon. „Hlavně se chci soustředit na svůj výkon. To je všechno, co potřebuju a chci vědět. Musím boxovat tak, aby soupeř boxoval podle mě," pokračuje elitní český boxer.