Ze soupeřů parťáci. Nejlepší český boxer dře na titulovou bitvu i po boku nedávného rivala

Kondice a síla jsou v těchto dnech stěžejními složkami příprav. „Typově jsou si podobní, takže jsem Džemala hned po zápase pozval na tréninkový kemp. Je to levák a tvrdý borec, se kterým nejsou snadné ani tréninky. Hodí se mi do přípravy, protože právě nabírám kondici a sílu," pokračuje Ducár.

Nejlepší český boxer si před několika dny zpestřil přípravu. Vyrazil totiž do pražské O2 areny, kde vystoupil na pódiu v rámci koncertu oblíbeného hudebníka Kapitán Dema. „Byl to trochu bizár, ale když se od toho člověk oprostí, tak to bylo fajn. Vyzkoušel jsem si zase spíkrování a hlavně to bylo asi před deseti tisíci lidmi, takže mám radost, že jsem to zvládl," usmívá se na závěr Ducár.