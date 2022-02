Legendární boxer změnil názor! V ringu ho zřejmě už nikdy neuvidíme

Boxerská legenda. Pro mnohé nejlepší boxer všech dob. Takovou vizitku má již pětapadesátiletý Mike Tyson, který aktivní zápasnickou kariéru ukončil před patnácti lety. Během ní si připsal padesát výher a pouze šest porážek. Legendární boxer se minulý rok vrátil do ringu, v exhibičním souboji totiž zápasil s Royem Jonesem. Duel nakonec skončil nerozhodně.

V posledních týdnech se navíc začalo spekulovat o dalším exhibičním souboji, tentokráte jeho soupeřem měl být o jednatřicet let mladší Jake Paul, jehož jméno se v poslední době spojilo s boxem. V jednu chvíli to přitom vypadalo, že jsou oba zápasníci na zápase dohodnuti, to však Tyson v rozhovoru popřel.

„Nemám zájem dělat takové věci. Ze začátku to byla jen zábava, abych se pobavil, ale pak to někteří lidé posunuli na jinou úroveň a začali do toho tahat peníze. Legrace z toho pak zmizela. Kdyby to bylo ještě v té době, kdy jsem byl aktivní, tak bychom to klidně mohli udělat. Ale otočilo se to. Nevyšlo to," nastínil Tyson v rozhovoru pro Nelk Boys.

Tyson zároveň prozradil, že mu bylo nabídnuto 100 milionů dolarů za to, aby se znovu postavil do ringu. „Nemyslím si, že ještě někdy budu dělat takové věci. Kluci se mnou sice chtějí zápasit o 100 milionů dolarů, ale něco tomu prostě chybí. Člověk stárne, každou chvíli zjišťuje, že mu něco je. Jsou to třeba zdravotní problémy nebo úbytek svalové hmoty. Cesta k návratu do ringu je pro mě těžší a těžší. V ringu se už nevidím, ale nikdy neříkej nikdy," sdělil pětapadesátiletý Tyson.