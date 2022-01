Návrat boxerské legendy? Tyson jedná o zápasu s kontroverzním youtuberem

Pětapadesátiletý Mike Tyson se sice naposledy divákům představil v loňském roce, jednalo se ale o exhibiční zápas s Royem Jonesem Jr., který skončil remízou. Tyson se tehdy vrátil do ringu po více než patnáctileté pauze. Nyní se jednání zdají být v pokročilém stádiu. Podle nejnovějších informací se diskutuje ohledně zápasu na konci letošního roku. Pakliže by k souboji skutečně došlo, jednalo by se o návrat boxerské legendy zpět na scénu.

„Byla uzavřena ústní dohoda. Vypadá to, že to klapne. Nyní se dojednávají smlouvy a rozdělení peněz," odpověděl důvěryhodný zdroj z Vegas.

#18Ene Jake Paul y Mike Tyson tendrían un acuerdo para pelear https://t.co/1bNrYeVltf pic.twitter.com/CDZfqb4cx7 — Núcleo Noticias (@NucleoNoticias) January 18, 2022

Tyson je nyní údajně připraven vrátit se v plné parádě. V ringu by ho navíc čekal o jednatřicet let mladší Jake Paul, jehož jméno v posledních měsících plní titulky snad každé webové stránky. Původně se navíc mluvilo o souboji s Jakeovým bratrem Loganem, ale nyní to vypadá, že by se Tyson raději utkal právě s prvně jmenovaným. Organizátoři celé akce navíc doufají, že by zápas mohl prostřednictvím placeného streamu (PPV) vygenerovat až 36 milionů liber (přibližně 1 miliarda).

„Mike hledá soupeře, který by ho motivoval k návratu zpět do ringu, a to pouze za předpokladu, že za to dostane pořádně zaplaceno. Jake chce naopak světu ukázat, že se může v ringu utkat s jedincem, který byl kdysi nazván "nejhorší muž na planetě". Posunulo by to jeho boxerskou kariéru na další úroveň. Tenhle zápas by spojil všechny generace fanoušků boxu," dále informoval zdroj.