Legendární Tyson promluvil o zdravotních problémech. Postaví se ještě do ringu?

„Všichni jednoho dne zemřeme," řekl Tyson minulý měsíc v rozhovoru s terapeutem Seanem McFarlandem. „Když se podívám do zrcadla a vidím všechny ty malé tečky na obličeji, říkám si: Wau, to znamená, že má záruční lhůta brzy vyprší, opravdu brzy," překvapil svou odpovědí Tyson.

Spekulace ohledně špatného zdravotního stavu vzrostly i po záběrech, na kterých byl Tyson na mezinárodním letišti v Miami spatřen na invalidním vozíku. Snímek se rychle rozšířil po sociálních sítích, proto se Tyson s odstupem času rozhodl o svých problémech otevřeně promluvit.

„Mám ischias (zánět sedacího svalu), a když mě to chytne, tak občas nemůžu ani mluvit. Díky Bohu, že je to jediný problém, který mám. Teď se ale cítím skvěle, každý den v mém životě je požehnán a jsem vděčný za to, co mám," promluvil Američan pro Newsmax.

Tyson odešel z profesionálního boxu po těžké porážce s Kevinem McBridem v červnu 2005. O patnáct let později se „Železný Mike" do ringu vrátil, v exhibičním pojetí boje si to rozdal s Royem Jonesem Jr. Od té doby se o dalším působení mezi šestnácti provazy jen spekuluje, není ale tajemstvím, že Tyson obdržel celou řadu lukrativních nabídek. Na vzájemný střet si například brousil pěsti kontroverzní youtuber Jake Paul.

„Kluci se mnou chtějí bojovat o 100 milionů dolarů. Já si ale nemyslím, že na něco takového ještě někdy přistoupím. Udělal jsem to poprvé, mělo to být pro zábavu, abych se pobavil. Pak to ale někteří lidé posunuli na jinou úroveň a udělali to kvůli financím a legrace šla stranou," vysvětlil Tyson.