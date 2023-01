Zatímco v listopadu loňského roku polotěžká divize zažila neúspěšný atak na trůn polotěžké váhy (duel Jana Blachowicze s Magomedem Ankalajev skončil nerozhodně), který musel kvůli vážnému zranění uvolnit bývalý šampion Jiří Procházka, nyní pro změnu dostali možnost jiní bojovníci. Svatý grál může během necelých dvou let znovu ukořistit nestárnoucí veterán Glover Teixeira, kterého navíc do boje požene domácí prostředí v brazilském Rio de Janeiro. Americký soupeř Jamahal Hill však vzbuzuje nemalý respekt a o vyrovnanosti duelu víc než jasně mluví kurzy sázkových kanceláří.

Z výhody domácího prostředí bude chtít nasát patřičnou energii i Deiveson Figueiredo, jenž počtvrté za sebou narazí na mexického rivala Brandona Morena, se kterým si drží bilanci jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky. „Za mě je to 50:50," tipuje čtvrtý zápas Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky, jenž mimo jiné zmínil i další zápasy karty UFC 283, které stojí za to.

Na jaké zápasy se těšíte?

Určitě se těším na Glovera, to je jasné. Uvidíme, jaký bude rozdíl mezi ním a Hillem. Hill je totiž v tuto chvíli sedmička polotěžké divize. Navíc to bude vypovídat i o dalších zápasech, našem dalším soupeři. V 93 je tam ještě zápas Johnnyho Walkera a Paula Craiga, což také bude zajímavé. Zda se Walkerovi povede naskočit na vítěznou vlnu, nebo jestli narazí a prohraje. Nesmím zapomenout ani na duel Gilberta Burnse s Neilem Magnym. Magny teď šel hodně nahoru a má možnost se ještě vyšvihnout výš. Navíc nedávno byl i na turnaji Oktagonu v rohu Bojana Veličkoviče.

Když přejdeme k hlavnímu zápasu UFC 283, kde se proti sobě postaví Glover Teixeira a Jamahal Hill, kdo podle vás vyhraje?

Věřím, že Glover vyhraje. Každopádně nerad tipuju, protože vždycky to dopadne úplně jinak. Na tipování jsem špatnej. Ale pocitově si myslím, že to Glover zvládne. Vyhraje před limitem a myslím si, že to bude na zemi.

Glover Teixeira ile Jamahal Hill, #UFC283 öncesi ilk kez yüz yüze geldi! pic.twitter.com/3sMKjp8N07 — Fight Digitale (@fightdigitale) January 17, 2023

Je to tak, že Gloverovi fandíte?

Ano, dá se říct, že jo (smích).

V případě, že by vyhrál Hill, kudy by přes Teixeiru vedla cesta k vítězství?

Šance je vždycky, podle mě to ale bude v postoji. Teixeira každopádně bude bojovat komplexně, nebude se bát boxovat, chodit na zem a wrestlit. Nemyslím si, že půjde vyloženě po zemi, ale ten boj bude směřovat tam, kam mu to soupeř zrovna nabídne. Je natolik univerzální, že to zvládne.

Teixeira bude bojovat v domácím prostředí. Bude to hrát v zápase významnou roli?

Určitě, pro něj je to jenom pozitivní vliv. Jeho to určitě nesváže, už je to starej harcovník a nepošle ho to do mínusu. Viděl jsem nějaká videa, kde si přítomnost v Brazílii užívá, lidé se s ním fotí. Je vidět, že je tam doma. Rozhodně si myslím, že je to pro něj plus.

Může s možností domácího prostředí přijít i to, že by Teixeira po zápase ukončil kariéru? Doma, jak se sluší a patří?

Zmínil, že kariéru ukončí, až bude chtít nebo až to sám bude cítit. Uvidíme, kam se to posune a jak se mu to rozleží v hlavě. Za sebe si ale nemyslím, že by to měl být pro něj cíleně poslední zápas. Že by si řekl, že to bude pro něj poslední zápas, získá titul a skončí. To ne. Bude to o jeho pocitu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Karaivanov (@martinjetsaam)

A co po zápase? Bude podle vás nový šampion mít ještě jednu šanci obhajovat, než se poměří s Jiřím Procházkou, jenž aktuálně rehabilituje po operaci ramena?

To zatím nedokážu říct. Záleží na tom, kdo vyhraje. Jestli to bude Glover, tak si třeba může dát delší pauzu a počkat na Jiřího. Pokud vyhraje Hill, tak si myslím, že tam ještě jeden zápas UFC ještě určitě vloží.

Kdo by teoreticky připadal v úvahu do další titulové bitvy?

Záleželo by na UFC, koho by do bitvy nadělila. Každopádně v žebříčku je Ankalajev, Blachowicz, Rakič, Smith nebo Craig. Třeba někdo z nich, těžko říct. Důležité bude, jak se k tomu postaví UFC. Jak dopadne zápas a kdo by případně mohl jako další vyzvat šampiona.

Jak je na tom Jiří aktuálně? Jde průběh rekonvalescence podle plánů?

Jde to podle plánů. Můžu říct, že to jde nadmíru dobře. Profesor Kolář odvádí skvělou práci a výsledky jsou dobré.

Kdy by připadalo v úvahu, že by mohl poprvé trénovat?

Dejme tomu za nějaké dva měsíce. Co se týče té ruky, tak bychom mohli pomalu začít s tréninkem právě za ty dva měsíce. Silové tréninky nebo kombinace lapování či nácvik technik. Teď je ale těžké o tom mluvit. Budeme muset to týden po týdnu hodnotit a dělat nějaké úpravy v plánu. Jiří teď rehabilituje a věnuje se veškerá pozornost a energie.

Vraťme se zpátky k UFC 283, kde nás čeká čtvrtý zápas mezi Deivesonem Figueiredem a Brandonem Morenem. Jak zápas tipujete?

Za mě je to opravdu 50:50. Oba dva jsou excelentní a v každém zápase rozhodovaly opravdu jenom drobné detaily. Oba dva budou stoprocentně připraveni, je těžké někoho favorizovat.

Během zhruba dvou let jdou proti sobě již počtvrté. Můžou se ještě nějak překvapit?

Vždycky je čím překvapit a kde najít díru, jak druhého překvapit. Záleží, jak se nachystali na soupeře a jak se poperou s útokem na jejich slabé stránky. Případně, co přichystali nového. Každopádně to bude suprovej zápas.

Kdo by mohl příště zabojovat o titul muší divize?

V žebříčku je hodně nahoře Kai Kara-France. Záleží, jestli nebude mít teď v dohledné době nějaký zápas. Na druhém místě navíc je Alexandre Pantoja, který porazil Manela Kapeho nebo Alexe Pereze. Má 25 výher a 5 pět porážek, klidně by mohl vstoupit do hry o titul. Určitě se tam ještě něco chytí. Tvoří se další potenciální soupeři, divize rozhodně nebude mrtvá.

Encarada entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno pelo cinturão do peso-mosca do UFC! #UFC283 pic.twitter.com/WyM2nHnB59 — Carlos Antunes (@carlosantuness) January 18, 2023

Co mimo jiné říkáte na návrat Jona Jonese, který navíc jde do těžké váhy a rovnou o titul?

Myslím si, že má šanci ten titul získat. Ale uvidíme. Vzhledem k tomu, že přibral svalovou hmotu, tak bude zajímavé sledovat, jak se to projeví na rychlosti. Jeho soupeř Ciryl Gane je naopak hodně dynamickej a jsem zvědav, jak bude Jones rychlostně stíhat a reagovat.

Myslíte si, že po tříleté pauze to Jones stále v sobě má?