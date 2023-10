Nejprve před sedmi lety na tichého muže z východního Slovenska již po necelé minutě boje vyzrál Michal Kotalík, v minulém roce pro změnu cenný zářez zapsal další tréninkový parťák Daniel Škvor. Uznávaný český Reinders Gym se momentálně chystá na třetí výzvu, která proti nenápadně kráčícímu Langerovi tentokráte staví toho nejpovolanějšího, šampiona Karlose Vémolu.

Do zápasu zbývají tři dny. Jak je na tom Karlos aktuálně s váhou?

Chybí mu zhruba standardně, podle mě nějakých 10 kg (rozhovor proběhl v úterý večer - pozn. red.). Ale je trochu rozdíl v tom, když máte dělat z 94 kg na 84, anebo ze 103 na 93. Tak či tak, mu chybí přibližně stejně.

Po necelých dvou a půl měsících další zápas. Bylo v přípravě něco jinak?

Hodně jsme se zaměřili na chyby a věci, které chyběly v předchozích dvou zápasech. Točila se kolem toho celá příprava. Primárně jsme vycházeli ze zápasu s Patrikem Kinclem, kde nějaké věci byly špatně a nějaké věci Karlos nedělal. Zaměřili jsme se na to a měl by to být klíč pro vítězství nad Pavolem Langerem.

Co jste vypozorovali z posledního duelu s Lucasem Alsinou na Štvanici?

Byl to specifický zápas. Hodně lidí kritizovalo Karlose, že se nechal otočit na záda a neměl potřebu tu pozici nějak otočit. Ta chyba ale vznikla v době, kdy se Karlos nechal trochu vyhecovat fanoušky a příliš spěchal po ukončení, když se mu to nepovedlo v prvním kole. V hlavě si to nastavil tak, že soupeře chce ukončit právě v první pětiminutovce. Potom trochu spěchal do pozice, kdy Alsinu mohl ukončit, ale místo toho to dopadlo jinak. Karlos měl i tak nabodováno a měl to v hlavě. A jelikož zbývaly zhruba dvě minuty do konce kola, tak to kontroloval tak, aby nedošlo k většímu nebezpečí.

Vémola tradičně strávil část přípravy v zahraničí, berete to z pohledu trenéra jako „povinnost“ svěřence vyjet nabírat zkušenosti za hranice?

Řešíme to spolu a doporučuji jim to, je to dobré. V domácím prostředí kluci spárují neustále spolu a hodně se znají. Vždycky je dobré, když vyjedou někam ven, třeba do Polska, kde jsme v kontaktu s Andrzejem Koscielskim z Ankosu a společně to řešíme. Máme dokonce mezi sebou nepsanou dohodu, že proti sobě nebudeme nastupovat při zápasech. Je to o tom, že bojovník přijede do jiného gymu, kde ne všechny kluky úplně zná. Jsou to vlčáci, kteří ho chtějí porazit a nedají mu to zadarmo. Je to výhoda a přínos. Na nějakých věcech pracujeme doma, pak jedou ven, kde mají ostré sparingy a zjistí, jak na tom ve srovnání s nimi jsou.

Bylo těžké najít pro Karlose tréninkového parťáka podobného Langerovi?

Langera u nás v gymu simulovali Daniel Škvor a Dominik Podzemský. Nakonec to dopadlo tak, že Dan měl drobné zranění ramena a nějakou dobu si dával pauzu, Dominik je zase v současné době na cvičení, protože je to profesionální voják. I z toho důvodu jsme se s Karlosem domluvili, že pojede do Ankosu. Snažíme se totiž pracovat na tom, aby si bojovníci naměřili vzdálenost, pracovali s výškou, a jak mají například tito soupeři položené těžiště.

Přejděme k soupeři pro Bratislavu, kterým bude Pavol Langer. V minulosti přitom soupeřil se dvěma vašimi svěřenci, a sice Danielem Škvorem a Michalem Kotalíkem. Víte tedy, co od něj očekávat?

Je to zkušený bojovník a mám k němu velký respekt za to, jak přistupuje k zápasům. Nikdy se nebál velkých výzev a šel s kýmkoliv, kdo se mu postavil do cesty. I podle toho vypadá jeho rekord (12-9). Každopádně je obrovsky odolný, mentálně silný a má výborné kardio. Odolnost prokázal například v duelu s Danem Škvorem, který byl defakto jeden úder od ukončení zápasu. Langer totiž ležel na zemi a skutečně moc nechybělo. Ve třetím kole ale dokázal Dana ohrozit, vlézt do zad a nasadit škrcení. Je to zkrátka bojovník, který se nezlomí a je psychicky odolný.

Může mu dobré mentální rozpoložení pomoct i nyní ? Často se zmiňuje, že by na něj mohl dopadnout tlak související s důležitostí zápasu.

Myslím si, že tyhle věci na něj nebudou působit tak, jako to zapůsobilo na spoustu jiných zápasníků před ním. Ať už to byl Ďatelinka nebo Mikulášek, kteří se zlomili pod tíhou zápasu.

Pro Langera může hrát i domácí prostředí, bude se bojovat v Bratislavě. Je to vliv, který by naopak mohl dolehnout na Karlose?

Karlos je na tohle zvyklej, je to kontroverzní osobnost. Polovička lidí ho miluje a fandí mu, druhá ho nenávidí. V Bratislavě to bude přibližně stejné. Nemyslím si, že by to byla pro Karlose nějak zásadní věc, která by ho měla ovlivnit.

Je to více než rok, kdy Langer nastupoval proti některému z vašich svěřenců. Změnil se od té doby?

Ve všech zápasech je víceméně stejný. Je samozřejmě zkušenější, má natrénováno a určitě zapracoval na více technikách než v předchozích zápasech, ale zas na druhou stranu je to principiálně furt stejný zápasník, který má určitý styl boje a fyzické dispozice. V některých ohledech je to výhoda, někdy ne. To se nezmění. Nemyslím si, že by tam byl nějak výrazný rozdíl. Hodně fanoušků na to kouká po jeho dvou posledních zápasech a možná ho i favorizují. Byť mám k němu obrovský respekt, tak si nemyslím, že by měl být favorit. Rozhodně ho ale nechci podceňovat, protože vím, že dokáže být nebezpečný proti komukoliv.

Také podle kurzů sázkových kanceláří je favoritem Vémola…

Vím, že hodně fanoušků favorizuje právě Langera, protože český fanoušek je takový, že hodně dá na sympatie. Langer je typ, kterého nejde nemít rád. Mně je také sympatický, ale v zápase ho jdeme porazit. Lidsky proti němu absolutně nic nemám. Byli soupeři, které lidsky z nějakého důvodu neuznávám, u Langera to mám přesně naopak.

Co po tomto duelu? Už máte s Karlosem další plány?

Plán je celkem jasný, chtěli bychom na konci roku O2 arenu. A pokud se další rok povede turnaj na fotbalovém stadionu, tak to je sen každého, samozřejmě i Karlose.

Je to i váš trenérský sen?