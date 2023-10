Troufnete si odhadnout, jak dopadne Vémolův sobotní zápas proti Langerovi, v němž půjde o titul polotěžké divize?

Za mě je to velmi těžké, protože dobře víme, že Karlos má jednu velmi silnou stránku, a to někoho hodit na zem a udržet ho tam. Teď ale nevíme, co čekat od Pala. Je to bojovník, který je na scéně opravdu dlouho, a rovněž jsou jeho silnými stránky právě boj na zemi a fyzická síla. I mě samotného zajímá, jak se s tím dokáže poprat a jakou zvolí taktiku. Zda bude na Karlose čekat a soustředí se na obranu, nebo překvapí a sám Karlose hodí na zem a bude z toho dělat silnou stránku. Navíc je vyšší i větší. I tak trochu favorizuju Karlose a držím mu palce.

Myslíte si tedy, že by Langer mohl Vémolu držet na zemi?

Může. Záleží, jak to má Langer vymyšlené a podle jaké taktiky pojede. Pokud se mu Vémolu povede hodit, tak může být ve velkých problémech, což jsme viděli v posledním duelu (proti Lucasu Alsinovi), kdy Karlos byl na zádech a těžko se z této pozice dostával.

Jak vy, tak Patrik Kincl jste ukázali Langerovi recept. Dařilo se vám odmítat takedowny a hráli jste si svoji hru. Je to stejná cesta proti Vémolovi i nyní?

Je to tak, ale jak sám říkám, nevím, jakou má Karlos fyzickou sílu. Za ten zápas si na mě nesáhl, nedokážu to porovnat. Na druhou stranu to Patrik přesně ví. Byli spolu v kleci 25 minut, naše zápasy byly úplně rozdílné. Langer se navíc potřebuje na Karlose připravit právě po fyzické stránce. Je otázka, jak se mu to povedlo, a znovu říkám, že velice důležitá je taktika, kterou do zápasu zvolí. Obrana, nebo útok. Uvidíme, co z toho bude.

Člověk má chuť mu podat ruku a jít s ním potrénovat, ne ho zmlátit, říká před soubojem se Slovákem Langerem Karlos VémolaVideo : OKTAGON MMA

Hodně je zmiňován tlak na Langera, který při vší úctě k jeho soupeřům, zatím na jméno Vémolova formátu v kleci nenarazil.

Je to tak, lepšího soupeře zatím neměl. Když s někým bojoval, tak to většinou byli strikeři a Palo byl ten, kdo je dokázal dát na zem a ukontroloval je. Troufnu si říct, že Palo má větší vytrvalost. Viděli jsme jeho poslední zápas, ve kterém měl rozkopanou nohu a do poslední chvíle bojoval a zápas otočil. Zas na druhou stranu byl Vémola v zápase s Kinclem jen v tlaku, což 25 minut není jednoduché. Soupeře tlačil, ustál to. Za mě je to 50:50. Až uvidím první kolo, tak bych se dokázal vyjádřit.

Kdybyste si ale teď měl vsadit skutečné peníze, na koho by to bylo?

Na Karlose, protože mu držím palce a věřím mu. I tím, že budeme mít spolu druhý zápas, což je potvrzené, a nechci se připravovat zbytečně. Bude to následující rok, protože tenhle se to už nestihne. Jde mi o to, abychom ten zápas měli.

Už jste se bavili o možném termínu?

Zatím nemám žádné informace. Zhruba tolik co vy. Vím jen to, že to letos určitě nebude.

Spekuluje se o turnaji na fotbalovém stadionu, o kterém Vémola často sní. Máte to podobně?

Byl bych za to rád, abych zápasil na nějakém stadionu, kde jsem ještě nebyl. Samozřejmě jsem zápasil například v polské KSW, kde bylo 40 tisíc fanoušků a byl to obrovský zážitek. Na česko-slovenské půdě bych byl šťastný za to, kdyby se něco takového povedlo uskutečnit. Ale nemám žádné informace, jen jsem něco takového zaslechl.

Karlos Vémola absolvoval před zápasem v Bratislavě svůj nejnáročnější kemp. Langer nezvládne ten tlak, stejně jako Ďatelinka, předpovídáVideo : Sport.cz

Pavol Neruda, spoluzakladatel organizace Oktagon MMA, v rozhovoru pro Sport.cz potvrdil, že organizace má k tomuto kroku zelenou a údajně jsou ve hře dvě varianty – stadion v pražském Edenu a na bratislavském Tehelném poli. Druhá varianta je pro vás asi lákavější, viďte?

Asi ano. Stále ale říkám, že jsem česko-slovenský bojovník a i slovenští fanoušci za mnou přijedou do Česka, a naopak. Samozřejmě tím, že jsem Slovák, tak bych si vybral Tehelné pole i kvůli tomu, že náš první zápas byl v Česku a říkalo se, že pokud bude odveta, tak na Slovensku. Byla by to velká pecka, pro Tehelné pole brutalita. Zas na druhou stranu uspořádat to není žádná hračka a ve finále mi je jedno, kde to bude. Ať to udělají a máme tam hlavní zápas.

Pecka by to byla i pro fanoušky. Turnaj na fotbalovém stadionu, odveta Zápasu století a k tomu by kariéry ukončili dva legendární bojovníci.

Určitě ano. Pokud bych neměl zápas s Karlosem, tak bych v MMA nebojoval už s nikým. Beru ho jako sobě rovného soupeře, i věkově. Je to stejný prospekt. Tu odvetu chci a sám jsem se zapříčinil o to, že ten zápas bude mít i Karlos. Čekal na to, abych řekl, kdy to uděláme. Každý den trénuji, udržuji si formu, ale samozřejmě nemám dvoufázové tréninky, protože ještě neznáme datum zápasu. Jak se to dozvím, tak 3-4 měsíce pojedu dvoufázově. Teď tělo připravuji na hrubou přípravu.

Proč nevyšla odveta letos v prosinci? Nestihl byste se kvalitně připravit?

Času bylo dost. Ale kvůli tomu, že Karlos proti Patrikovi prohrál, tak náš zápas najednou nebyl promovaný a on sám má nějaké cíle. Uvědomil jsem si, že se to letos nestihne. Musí se to vypromovat, natáčet videa a podobné věci. Je na to málo času. Druhá věc je ta, kterou jsme zmiňovali, a sice fotbalový stadion. Ten se v prosinci udělat nedá. Musí to být letní období, což by mi vyhovovalo víc.

Trochu přejdeme do budoucnosti. Už jste přemýšlel, co budete dělat po kariéře?

Mám novou výzvu. Budu dělat první ročník mého tréninkového kempu s názvem Champ Camp. Bude to od 29. října do 4. listopadu v Donovalech a bude se zaměřovat na amatéry, začátečníky, kteří milují tento sport a mají čas se sobě věnovat. Budou to amatérské tréninky. Kondiční, fyzické i technické. Kdo dorazí, bude se mnou trénovat a ukážu mu základní věci. Je to cesta, kterou bych chtěl dělat zhruba 3-4 krát do roka. Je to balíček všeho, strávíme čas v krásném prostředí a každý večer bude nějaký program.

Co bude podle vás dělat Karlos Vémola po konci kariéry?