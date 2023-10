Nyní by se nabízela možnost uskutečnit odvetu Zápasu století s Véghem na již zmíněném fotbalovém stadionu, k čemuž by mohlo dojít už na jaře nebo létě příštího roku. Zároveň by se s největší pravděpodobností rovněž jednalo o poslední MMA boj slovenského velikána, který Vémolu v roce 2019 knokautoval. „Doufám v to. Je to něco, co jsme tu ještě neměli,“ říká osmatřicetiletý český fighter o možném turnaji na zeleném pažitu.

Spoluzakladatel Oktagon MMA Pavol Neruda dokonce v nedávném rozhovoru pro Sport.cz přiznal, že do úvahy připadají dva stadiony - pražský Eden a bratislavské Tehelné pole. Na kterou variantu se ukáže?

Blíží se jeden z vašich posledních duelů kariéry, měl by to být ten předposlední. Bude tomu skutečně tak?

Nikde jsem nezmínil, že to budou moje poslední dva zápasy, ale že kariéru ukončím duelem s Attilou. Doufal jsem, že to bude v prosinci. Ať už se to z jakýchkoliv důvodů posunulo, tak já na něj nebudu čekat. Nejsem ten, kdo na někoho čeká, nemusím čekat na nikoho. Abych vůbec dokázal ve svém věku a se svými zraněními fungovat, musím být rozjetý a jet. Jestli to bude v únoru, tak to bude v únoru, pokud v létě, tak v létě. Čekám, až to oznámí Oktagon. Myslím si, že i Attila se bude loučit s kariérou a bude to velké grand finále.

Rozlučka s kariérou na fotbalovém stadionu, o kterém se v poslední době hodně mluví, zní lákavě, viďte?

Doufám v to. Je to něco, co jsme tu ještě neměli. A pokud se to povede, tak jsem si sáhl úplně na všechno. Byli jsme v hotelech, hokejových stadionech, O2 arenach, v tělocvičnách. Pokud to všichni společně dotáhneme do úspěšného konce, tak si pak opravdu můžu říct, že jsem v Čechách udělal úplně všechno.

Karlos Vémola absolvoval před zápasem v Bratislavě svůj nejnáročnější kemp. Langer nezvládne ten tlak, stejně jako Ďatelinka, předpovídáVideo : Sport.cz

Máte konec kariéry během tréninku v hlavě?

Nemyslím na to, nedokážu si to představit. Když jsem tenkrát dělal na dveřích, tak jsem si život bez toho nedokázal představit. I svojí první partnerku jsem potkal na dveřích, byli tam i všichni kamarádi. Když jsem měl tehdy odejít, tak jsem si říkal, co budu dělat. Nikoho jiného jsem neznal, dělali tam všichni. Nedokázal jsem si život bez toho představit. Teď, když jdu do svého domovského klubu Goldfingers nebo po pražské Dlouhé a koukám na chudáky vyhazovače, jak se musí hádat s opilci, tak jim říkám, že bych to nedělal za nic na světě a obdivuji je. Nikdy bych se tam nevrátil. Třeba si tohle jednou budu říkat o MMA. Jak jsem se mohl za pár korun nechat mlátit do hlavy, když jsem si mohl užívat s dětmi? Zatím se na to snažím nemyslet. Můj plán A je ukončit kariéru ve stylu, s respektem a s hrdostí. Odcházet na konci kariéry jako šampion je pro mě ultimátní cíl. Už jenom proto, že chci kariéru ukončit s Attilou, který v Oktagonu zápasí déle než já a nikdy nešel na pět kol a o titul. Já jsem ten, který ho může do titulového zápasu dostat. Když já ten titul budu mít, což mít budu, a musím to dokázat, tak půjdu s Attilou na pět kol. Bude mít co dělat, aby to dokázal.

Pokud by na zápas s Véghem mělo dojít například v únoru, chtěl byste si ještě předtím dát další zápas?

Takhle…V prosinci to určitě nebude, je to dané. Podívejme se na Attilku, který není úplně ve formě a bude potřeboval déle než do prosince. Mám rád prosincovou O2 arenu a doufám, že mě Ondra Novotný povolá. Myslím, že máme velké plány, které oznámíme v Bratislavě. Nechte se překvapit.

Už jste s Oktagonem řešili možného soupeře pro prosinec?

Samozřejmě. Chtěl bych ho oznámit právě v Bratislavě, nechte se překvapit. Muselo by to být něco velkého. Já jsem samozřejmě rád rozjetý a jedu dál. Víte, že jsem mluvil o velkých soupeřích, jako byl Materla a podobně. Zrovna on je podle mě zraněný, ale myslím si, že Ondra má velice dobré nápady a mohl by najít adekvátní náhradu. Radši nechci nic říkat, protože kdyby to nedopadlo, tak by lidi říkali, že to byl špatný soupeř, což na Štvanici vůbec nebylo. Třeba ten zápas nebude vůbec, ale to všechno se rozhodne v Bratislavě. Jak rychle si s Langerem poradím, a jestli odejdu bez zranění. Přeci jenom O2 arena po Bratislavě bude za rohem. To, že bych tam chtěl nastoupit, to je jasné. Doufal jsem, že tam nastoupí Kozma, což teď už nevyjde, tak by to podle mě chtělo nějaký tahák.

Je tím překvapením například vysněný střet s německým „Terminátorem“ Stephanem Puetzem?

To není úplně vysněný Terminátor, spíš vysněný zápas pro německý trh. A pokud by takový zápas měl mít opravdovou váhu, tak by se měl stát v Německu. Když by měl být, tak tady Terminátora všichni už znají a nemyslím si, že na německého Terminátora je tu někdo zvědavý. Kdybychom ho ale jeli zmlátit do Německa, tak to by byl mega fight. To ale nevím, jestli úplně stihnu. Pokud by byl Attila až v létě, tak možná by na to byl čas na jaře. Záleží, jak všechno rychle Ondra dokáže zorganizovat, protože jsem byl na dovolené s dětmi poprvé po 16 letech…

Člověk má chuť mu podat ruku a jít s ním potrénovat, ne ho zmlátit, říká před soubojem se Slovákem Langerem Karlos VémolaVideo : OKTAGON MMA

Pokračujte.

Fakt lituji, že jsem je (děti) nevzal dřív. Teď to chci dohánět. Do léta mají čas a do té doby mi dejte zápas klidně každý měsíc. Dejte mi kohokoliv a kdekoliv. Já už tu kariéru chci dodělat, dorazit a ukončit ji zápasem s Attilou Véghem. Pak už se chci věnovat dětem.

Po duelu s Pavolem Langerem tedy chystáte další dovolenou?

Zase pracovní, určitě pojedu do Thajska. Už jsem vzal děti z Londýna na dovolenou, ale ještě nikdy jsem nevzal tyhle malé děti. Rocky z toho ještě nemá asi úplně rozum, ale chci s sebou vzít Lilinku, protože má stejný vztah ke zvířatům jako já. Bude milovat opičky, která nám budou nosit kokosy ze stromů. Byl bych rád, kdybych tam mohl jet dlouho před zápasem, aby to nebylo tak intenzivní a měl na to dost času. Je tu ještě jedna věc.

Co máte na mysli?