Jedenatřicetiletá Jindrová začala honbu za milionem dolarů těsným vítězstvím proti Portugalce Jacqueline Cavalcanti. Česká zápasnice svým výkonem přesvědčila i porotu a přímým způsobem si vybojovala kontrakt do hlavní sezony organizace PFL. Jindrovou tak nyní čekají dva duely, ten první se uskuteční již 6. dubna.

České zápasníci se postaví velezkušená Brazilka Vanessa Melo, která má zkušenosti i z prestižní UFC. Tři porážky v řadě vystavily brazilskou zápasnici do nelichotivé pozice. Přestože se Melo nakonec povedlo čtvrtý zápas vyhrát, i tak to na novou smlouvu nestačilo. Následovalo propuštění, načež čtyřiatřicetiletá fighterka podepsala smlouvu s organizací PFL.

Tělo je rozbité, ale musí znovu do boje. Udrží se Martina Jindrová v Texaxu ve hře o milion?Video : Sport.cz

Pro českou fighterku by mohl hrát i fakt, že její soupeřka přechází do těžší váhy. „Brazilka jde z nižší váhy, zas tak obrovská by být neměla. Budu doufat, že se zápas odehraje v postoji. Myslím si ale, že zjistí, že v postoji je pomalejší, a bude chtít na zem," předpovídá průběh česká zápasnice.