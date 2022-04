Jeden ze dvou českých zástupců v organizaci PFL. Tímto titulem se může pyšnit zápasnice Martina Jindrová, která tak napodobila Viktora Peštu. Češka si před dvěma měsíci vybojovala smlouvu, souboj s Portugalkou Jacqueline Cavalcantiovou ale nepředstavoval nic jednoduchého. „Byly to nervy až do konce, po zápase jsem ale věřila, že mi to dají. Myslím, že jsem si to zasloužila," konstatuje Jindrová.

Po dvou měsících je tu první zápas v nové sezoně americké organizace PFL, kde se pochopitelně představí i Jindrová. „Po posledním duelu mám furt nějaké drobné úrazy. Jsou to naražené klouby, jak ten zápas byl dlouhej. Dostaly zabrat, musím to tejpovat, vycpávám to i houbičkou na nádobí," vysvětlila s úsměvem Češka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martina Jindrová (@martinajindrova_official)

Česká zápasnice narazí v americkém Texasu na zkušenou Brazilku Vanessu Melo. „Je obrovsky zkušená, má za sebou 4 zápasy v UFC, dohromady má dvacet zápasů," popisuje soupeřku Jindrová. „Jde ale o dvě váhy výš, což je podle mě rozdíl. Pozná to na síle úderu. Musím toho využít, také ona ráda zápasí v postoji," pokračovala.

Právě změna váhové kategorie v podání brazilské zápasnice by mohla být pro Jindrovou výhoda. „Myslím si, že jí to nebude úplně sedět, musí to pro ní být šíleně moc," avizuje trenér Petr Ondruš. „Já se nemusím trápit ve vaně, shazuju třeba jen tři kila, což dám v den vážení. Mohu se soustředit jen na zápas," nastínila jednatřicetiletá fighterka.