V hlavním zápase se představí český bojovník Filip Macek, kterému se před několika dny na poslední chvíli změnil soupeř a z místo avizované odvetné bitvy s šampionem Jonasem Magardem si to rozdá o prozatímní titul bantamové divize se zápasníkem UFC Gustavem Lopezem. „Chci titul vyhrát, myslím si, že to dopadne," předpovídá Macek, pro kterého se bude jednat již o třetí šanci zabojovat o mistrovský pás.

Zajímavé bude sledovat i jediný zápas pod pravidly undergroundu. Právě částečnou záplatou nad zrušenými duely bude střet mezi MMA šampionem Losenem Keitou a legendárním slovenským postojářem Milanem Palešem. „Mělo by to být tak, že Milan je favorit. Moc nechápu bookmakery, kteří mě favorizují. Bude to pod pravidly undergroundu, což značí výhodu pro něj. Navíc budeme bojovat v jiných rukavicích. Bude to pro mě nezvyk, ale jsem bojovník a je mi jedno s kým a kde budu bojovat," vysvětluje neporažený belgický ranař.