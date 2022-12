Poté, co se největší česko-slovenské bojové organizaci Oktagon MMA definitivně rozpadl vrchol turnaje s pořadovým číslem 38, který měli obstarat Patrik Kincl a Karlos Vémola, okamžitě začal kolotoč vyjednávání. Zalepit díru po zrušené dlouho očekávané odvetě značil velice těžký úkol.

Částečnou záplatou ale mohl být duel dvou neporažených bijců, o jejichž bitvě se už několik týdnů spekulovalo a údajně nebyla daleko od odklepnutí. Český boxerský a kickboxerský talent Václav Sivák nakonec upřednostnil nabídku konkurenční organizace RFA na titulový zápas 17. prosince, ani to však souboji s Belgičanem Losenem Keitou pro turnaj o necelé dva týdny později nemuselo vadit.

„Sivák řekl, že pokud nebude po zápase, který měl 17. prosince, zraněný, tak do toho půjde. Po boji nebyl zraněn a jediná otázka byla, pod jakými pravidly to bude," vysvětluje Keita. „Chtěli jsme to v malých MMA rukavicích, ale on chtěl v boxerských pod pravidly kickboxu. To nám nevadilo. Zároveň nechtěl zápasit do 70 kilogramů, chtěl 68, což nám rovněž bylo jedno. Po zápase ale řekl, že se mnou bojovat nebude. Tak co to je? Měl plnou hubu keců, a pak se z toho pos*al," naštval se čtyřiadvacetiletý šampion v lehké váze.

Keitovi se jednání o rok mladšího rivala vůbec nelíbilo. „Jak si může říkat Bad Boy (přezdívka Václava Siváka – pozn. red.), když utíká a očividně má strach z MMA rukavic. Jak je to možné?" ptá se neporažený Belgičan, který se nakonec na turnaji Oktagon 38 utká s legendárním slovenským bojovníkem Milanem Palešem. Bojovat se bude pod pravidly undergroundu.

„Vzal jsem ten zápas, protože mě hodně lidí posílalo do O2 areny, kde jsem měl poprvé možnost bojovat v únoru. Tehdy jsem si to kvůli menší nemoci tolik neužil, ale teď si to chci náležitě vychutnat. Hodně lidí mě prosilo, abych zachránil kartu. Za to jsem nadšený, protože mi tím dodávají energii," netají nadšení Keita.

Obrovské překvapení. Losene Keita sestřelil Ivana Buchingera a je šampionem lehké váhyVideo : Oktagon TV

Bitva se slovenskou legendou rovněž nevěští nic jednoduchého. Zatímco sázkové kanceláře favorizují Belgičana, naopak Keita tato slova krotí. „Mělo by to být tak, že Milan je favorit. Moc nechápu bookmakery, kteří mě favorizují. Bude to pod pravidly undergroundu, což značí výhodu pro něj. Navíc budeme bojovat v jiných rukavicích. Bude to pro mě nezvyk, ale jsem bojovník a je mi jedno s kým a kde budu bojovat," vysvětluje.

„Milana jsem do té doby neznal, ale když jsem viděl některé jeho zápasy, tak jsem viděl, že je to skvělý bojovník. Má zápasy s velkými jmény, ke kterým člověk vzhlíží. Pro mě to bude hodně zajímavá zkušenost, jsem nadšený, že s ním mohu bojovat," netají nadšení. „Budu za to mít stejné peníze, jako kdybych zápasil se Sivákem. Ale nerad mluvím o penězích, důležité je, co člověk předvede v kleci," uvědomuje si.