Jak těžké bylo rozhodování, zdá dát Tadeášovi šanci?

Těžké to bylo. Potřebovali jsme si k celé situaci zjistit víc informací. Řešili jsme to s Tadeášem i jeho právníkem a poslechli jsme si, jak to všechno bylo. Je škoda, že právník nedoporučil Tadeášovi se vyjadřovat, dokud to nebude celé uzavřené. Lidé by pak mohli na to mít jiný pohled. Rozhodl se takhle a mně osobně se jeho komunikace směrem k novinářům a lidem, kteří ho kritizují, nelíbí. Myslím si, že by měl mít větší pokoru a možná by měl dát nějakou omluvu a komunikovat normálně…

Je pravda, že se zcela odprostil od rozhovorů a aktivit na sociálních sítích…

Je to nějaká jeho image McGregora, kterou si buduje. Nesouhlasím s tím, ale je to na něm. Já si každopádně po těch všech informacích nemyslím, že by mu měl hrozit nějaký trest nebo odsouzení. I proto jsme se rozhodli, že se budeme dívat na sportovní stránku a na to, kolik zápasů u nás měl a zabojovat o titul si jednoduše zasloužil. V každém zápase byl extrémně profesionální, nikdy nedošlo k něčemu, co by bylo proti nám jako organizaci nebo by něco nedodržel. To samé jeho soupeř Jacob Mikula, který měl titulový zápas slíbený. Chtěl ho a udělal toho spoustu, aby se k němu dostal. Spojili jsme se i Petrem „Pínem“ Ondrušem, se kterým budeme listopadový turnaj spolupořádat a došli jsme k názoru, že do zápasu půjdeme.

Průšvihář Tadeáš Růžička bude mít zápas. Jeho vzkaz? Vydržte a počkejte, nemůžu o ničem mluvitVideo : Ivan Vilček, Sport.cz

Zmiňujete Růžičkovo chování směrem k médiím a novinářům. Jaká byla komunikace s vámi?

S námi komunikuje. Celý jeho tým se s námi potkal a všechno nám vysvětlil. Je pravda, že ta videa jsou hrozná a není pro to omluva…Ale co to zapříčinilo a zda to byl on a tak dále? Je tam více verzí, které bohužel teď nemůžu vytáhnout, neboť jsme se dohodli. Já jako osoba, která se celý život věnuje sportu, se s tím každopádně nedokážu ztotožnit. Sportovci by se měli umět chovat.

Říkáte, že by Růžičkovi nemělo nic hrozit. Pokud by se situace ale obrátila, museli byste jednat i vy?

Určitě. Teď máme jiné informace, ale pokud by se něco změnilo, tak rozhodně. Je ale pravda, že hodně kluků z tohoto sportu mělo už nějaké problémy se zákonem. Vnímám to tak, že tenhle sport jim dává druhé šance. My jsme se postavili za Tadeáše, byť to bylo nepopulární rozhodnutí. Věříme, že se k této šanci postaví tak, že jí využije a všem ukáže, že je opravdu dobrý sportovec, nebudeme muset vidět jiné excesy a pozornost se bude ubírat právě k jeho výkonům v kleci.

Jaké ohlasy na toto rozhodnutí registrujete?

Je to střídavé. Je hodně lidí, kteří nám píší, že jsme udělali dobře a dali jsme druhou šanci. Samozřejmě je tu druhý tábor, který nám nadává a zatracuje. Mně osobně přišlo spousta výhružných mailů, rovněž zprávy na Instagramu, kde se lidé vyjadřují ošklivě. Doufám, že našeho rozhodnutí nebudeme litovat a na konci si řekneme, že bylo správné. Rovněž, že se Tadeášovi povede očistit své jméno a věřím, když celý případ dopadne dobře a nic se nestane, tak se na něj fanoušci budou dívat jinak.

Růžička o svém návratu Jsem šťastnej, že jsem teď a tady a že nějaký zápas vůbec je. Měl jsem teď těžké období, kdy se všichni pobavili na můj účet. Musel jsem tomu čelit, jen jsem odrážel kulky sem a tam. A jaký mám vzkaz pro lidi? Jaký mám vzkaz pro tyhle lidi? Ať vydrží a počkají, protože teď o ničem mluvit nemůžu. Je to důvod, proč jsem se k tomu nevyjadřoval. Hnalo se to až do takové vlny, že na to nebyla odpověď. A cokoliv bych řekl, by mě dostalo tam, kam si většina lidí přeje. Tam já nechci, chci zápasit.

Z Tadeášova výrazu na tiskové konferenci byla znát úleva a radost z toho, že se konečně vrací do klece.

Je to tak. U nás neměl dlouho dobu zápas a je trochu směšné, že se někteří promotéři vyjadřují, že ho nechtějí. Ani ho ve finále chtít nemohli, protože je u podepsaný u nás, kde má dlouhodobý kontrakt. Je trochu alibistické, že mu někdo dává stopku a nejbližší roky ho u sebe ani mít nemůže. Je exkluzivně zavázaný pouze u nás a kdo jiný by mu měl dát druhou šanci, než my?

Souhlasíte, že ho příprava na další zápas přivede na jiné myšlenky?

Vnímáme to tak i my. Druhá šance je i o tom, že se teď bude věnovat tréninkům a tomu, co dělal stále. Věřím, že to pro něj bude druhá šance a napraví se. Vím, že i v naší organizaci třeba u Davida Hoška či Sebastiana Fapša se v minulosti děly věci, ale napravili se a teď jsou top profíci, které lidi mají rádi. Je to cesta i pro Tadeáše.

Mohou mu tyhle kauzy spojené s jeho osobou do budoucna nějak ublížit? Nejednou řekl, že chce do světa a jeho snem je například organizace ONE Championship.

Jelikož máme dobré vztahy i se zahraničními organizacemi, tak jsem to řešil i s nimi. Bavili jsme o našem postupu, který jsme udělali a dali nám za pravdu. Zkrátka v bojových sportech má hodně kluků různé kauzy a záleží na tom, jak se potom zachovají. Kauzu za kauzou měl například i Karlos Vémola, kterého stále vidíme v hlavním zápase. V zahraniční například Conor McGregor. Někomu to může pomoct, někomu ublížit. Věřím, že se Tadeáš z toho poučí a druhou šanci využije ve svůj prospěch. Rovněž, že začne komunikovat trochu jinak. Jestli to takhle bude? To záleží na něm. Já věřím, že ano.

Soud bývá právě v případě bojovníků mnohdy neúprosný a udělí jim vyšší trest než například u „normálního“ občana. Je to tak správně?

Souhlasím s tím, mělo by to tak být. Tihle kluci jsou trénovaní a jsou to profesionální sportovci. Sílu by si měli dokazovat jen v kleci, a určitě ne na ulici. Když to udělají, tak by měli počítat s tresty, o kterých rozhodně jedině soud. Já se nevnímám jako soudce, a proto se budu stále dívat na sportovní stránku. Kdyby to bylo tak, že už nikdo zápasníkům nedá druhou šanci a po některých kauzách skončí například Karlos Vémola a další bojovníci v jiných organizacích, tak si i já povím, že by to tak asi mělo být správně. Když vidím, že se druhé šanci dávají a podle mě i lidem, kteří udělali daleko horší věci, tak je správné, že se i my teď postavíme za Tadeáše. Je pravda, že je teď na něm velký varovný prst a musí se toho chytit. Děláme to i kvůli tomu, protože máme informace, jak to bylo a nebylo to tak, jak se to celé prezentuje. Kdyby to tak bylo a soud rozhodne jinak, tak by šel do vězení a zápas by neměl.

Jaké s ním máte po listopadu další plány?