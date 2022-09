Vyvrcholení několikahodinové zábavy se ponese v šampionském duchu. Půjde totiž o to nejcennější. Patrik Kincl se v roli krále střední váhy utká s Francouzem Alexem Lohorém. Druhý jmenovaný dostává po necelých dvou letech druhou šanci, koncem roku 2020 v titulové bitvě nestačil na Karlose Vémolu. Naopak pro třiatřicetiletého Kincla se bude jednat o vůbec první obhajobu kariéry.

„Očekávám, že Lohoré dorazí ve své nejlepší formě. Vnímám ho více jako counterpunchera než zápasníka, který tlačí. Samozřejmě umí být nevyzpytatelný, zničehonic vyhodí nějaký úder, který je tvrdý. Budu si na to muset dát pozor, pohlídat si to a být soustředěný po celý zápas," řekl Kincl pro Sport.cz

Jistě pikantní bude mít i ryze slovenský souboj. Konečně totiž dojde ke střetu mezi Františkem Fodorem a Karolem Ryšavým. Prvně avizovaný duel, který se měl uskutečnit loni v březnu, byl totiž kvůli covidu-19 prvně jmenovaného na poslední chvíli zrušen. Ryšavému to ale šrotuje v hlavě ještě nyní a do slovenského rivala si několikrát rýpl. V rozhovoru pro Oktagon informaci o pozitivním testu na korovnavirus zpochybnil.

„Vyjádřil jsem se, že Fero covid neměl, protože jsem si nevšiml, že by někde něco doložil, předložil pozitivní test nebo něco takového. Oktagon mi nedal žádný papír, prostě jsem to neviděl, neviděl to nikdo. Já když jsem se zranil, tak jsem vždycky poslal nějaké potvrzení, takže proto si to myslím. A jestli se mýlím, tak se mýlím," sdělil devětadvacetiletý rodák z Trnavy.

Zaplněnou arénu jistě do varu dostane místní bijec Andrej Kalašnik. Tentokráte se mu na cestě za titulovou šancí postaví Brazilec Joel dos Santos, který si nedávno připsal cenný skalp, neboť v organizaci DFN porazil slovenského ranaře Vlasta Čepa. Kalašnik přezdívaný AK-47 ale touží z hlavy vymazat porážku proti Kaiku Britovi, která mu do cesty za vysněným cílem přivalila pořádný balvan.

„Je to pro mě takový malý svátek. Každý turnaj se má brát jako nejdůležitější, ale tady to vidím, jako že se na to fakt těším, je to pro mě splněný sen. Vždycky jsem chtěl zápasit v největší brněnské aréně a až tam budu, tak si řeknu, že jsem to dokázal. Teď mám navíc jeden z hlavních předzápasů večera a je to ukázka, že jsem něčeho menšího dosáhl," konstatuje Kalašnik.

Zajímavý bude i jediný střet pod pravidly undergroundu. Brněnský rodák Radek Roušal se totiž postaví slovenskému ranaři Marku Bartlovi a mezi oběma bojovníky to pořádně vřelo i na pátečních staredownech. Vypjaté atmosféře nechyběly vyhrocené strkanice ani sebevědomá slova.

Po třech letech se do klece vrací oblíbený Jan Gottvald, další z brněnských rváčů. Jay Jay si během dlouhé pauzy stihl zařídit spoustu věcí ve svém osobním životě, mimo jiné se stal profesionálním vojákem. Zápasení se mu přesto z hlavy ani srdce nevytratilo a vytoužený comeback přijde v domácím prostředí proti Brazilci Edilsonu Francovi.

„Chybí mi to, ten adrenalin, a to vše kolem toho. Člověk, co to nezažil, tak to asi nepochopí. Je to droga. Občas jsem měl takové černější myšlenky, ale říkal jsem si, že je mi 28 let, jsem mladej a vím, že bych toho v budoucnu litoval. Ještě si chci něco odbouchat," má jasno Gottvald.

Na turnaji se rovněž představí slovenský talent Ronald Paradeiser, který si v duelu proti Iamiku Furtadovi bude chtít zajistit již třetí titulovou šanci. Pořádné bomby se pro změnu čekají v souboji Marka Mazucha a Jorgeho Buena. Dojde i k zakončení sporu z reality show Surviror, který v sobě dlouhé měsíce táhnou Adam Raiter a Nathan Dzuba.