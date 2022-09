„Jsem přesvědčený, že Patrik vyhraje. Ani v nejmenším o tom nepochybuji. Patrik je připravený jak fyzicky, tak psychicky po všech směrech. Bude to podle mě vidět už během vážení. Není nic, čeho bych se v tomhle zápase obával," předpovídá pro Sport.cz David Dvořák, zápasník slavné UFC. Právě jeden ze tří českých zástupců v nejprestižnější bojové organizaci světa bude v sobotu na zápase osobně přítomen, již tradičně se postaví do rohu kamaráda, svěřence i trenéra Patrika Kincla.

V titulovém zápase není na chyby prostor. Dvořák si je přesto vědom, že francouzský tvrďák není bezchybný. „Vím, že Lohoré dělá chyby a když přijdou dvě tři takové, tak to Alexe bude stát zápas, což se také stane. Samozřejmě je to kvalitní bojovník, je nebezpečný, ale chyby dělá. Patrik bude každou jeho chybu trestat a myslím si, že Lohoré hodně rychle pozná, kdo bude určovat tempo zápasu a kdo bude v souboji lídr. Patrik si pomalu a jistě propracuje cestu k vítězství," konstatuje zástupce muší váhy.

A kde jsou vlastně slabé a silné stránky obou bojovníků? „O tom, kde jsou Patrikovy silné a slabé stránky si budeme muset počkat až na zápas. Naopak co se týče Alexe, tak i on sám musí vědět, kde jsou jeho přednosti a slabiny. Rovněž to ví lidé, kteří jeho zápasy nakoukávali. Já to ale teď před zápasem nemohu z pozice trenéra rozebírat," vysvětlil autor tří výher v prestižní organizaci UFC.