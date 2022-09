Oktagon 35 klepe na dveře, do jeho začátku zbývá několik málo desítek hodin. A jak bývá před bojovými turnaji povinností, zápasníci se den před konáním turnaje postavili na váhu. Po hodinách odvodňování, pocení a dalších procedur se většině z nich povedlo boj se svým tělem zvládnout na jedničku.

A o jaké váhové hříšníky se jednalo? Jmenovitě to byli Edilson Franca, Denis Kurdinov, Radek Roušal, Jorge Bueno, Iamik Furtado a David Moon. Ti tak na myšlenky ubírající se směrem k zápasu zatím mohou zapomenout, místo toho je ještě čeká další napětí při druhém pokusu o zdolání limitu pro jednotlivé váhové kategorie. Nejtěžší práci se shazováním ale rozhodně bude mít Ukrajinec Kurdinov, který bude muset zhubnout 1,1 kilogramů.

Ostatní bojovníci si počínali na jedničku. Zatímco v některých případech se jednalo o těsnou záležitost, byli tu ale i tací, kterým se to povedlo i se značnou rezervou. Příkladem šla i titulová dvojice, která si to rozdá o pás střední váhy. Zatímco vyzyvatel Alex Lohoré docílil váhy 83,6 kilogramů (limit 83,9), tak naopak současný král Patrik Kincl to pojal po šampionském stylu a na pultíku se ukázalo 83,8.