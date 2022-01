Neporažen. Takovým titulem se může pyšnit Ciryl Gane, který během své profesionální kariéry nepocítil hořkost porážky. Jenomže nyní ho čeká nejtěžší zápas, a sice o pás těžké váhy proti současnému šampionovi Francisi Ngannouovi. Ten je přesto podle bookmakerů v roli mírného outsidera. „Jsem dočasný šampion. Nejsem šampion. Nejsem ten nejlepší. Nejsem ten nejhorší chlap na světě. Tím je stále Francis. Pokud se chci tím chlapem stát, musím Francise porazit," vyjádřil se Gane během tiskové konference.

Jednatřicetiletý francouzský zápasník se může stát prvním rodilým Francouzem, kterému se povede získat jakýkoliv pás v slavné UFC. „Cítím, že lidé na to jsou opravdu hrdí. I když nejsem šampion, ale pouze prozatímní šampion, tak i to je něco speciálního. To je v mé zemi něco netradičního. Chci, aby zápasníci v mé zemi byli proslulejší," netajil se Francouz ambicí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Gymshark (@gymshark)

Jedna věc se přesto moc neví. Oba těžkotonážníci byli v minulosti tréninkovými partnery, což může přinést značné výhody. „Kdyby Francis zůstal u nás v gymu, bylo by to trochu komplikovanější, protože jsme spolu pořád zápasili, takže se celkem známe," sdělil Gane. Během jednoho ze sparingů se navíc současnému šampionovi povedlo soupeře knokautovat.

„Jednalo se o kop levou nohou na hlavu. Bylo to během sparingu, rozhodně jsem nic podobného v plánu neměl. Samozřejmě existuje spousta důvodů, proč tyhle záběry nikdy neuvidíte. Byla to náhoda. Neměl jsem v úmyslu ho vypnout. Osobně to není něco, na co bych byl hrdý. Takové věci se prostě při tréninkách stávají, bylo to v zápalu boje," vysvětlil situaci Ngannou.

Kamerunec tak zašel do detailu, aby celou situaci uvedl na pravou míru. Ngannou zároveň vyvrátil, že by společně s Ganen byli přátelé." Bylo to jen pár tréninků během tří týdnů. Podle mě se jednalo o šest nebo sedm tréninků, víc než osm to určitě nebylo. Bylo to v lednu 2019, když jsem zrovna měl po zápase s Curtisem Blaydesem. Další zápas jsem měl 17. února, šel jsem proto trénovat do Francie, kde jsem byl zhruba měsíc. Byl tam také Gane, který však odešel ještě dřív než já," pokračoval Kamerunec.

"Je to opravdové zvíře, to je fakt, má neskutečnou sílu. Ale nemám obavy z jeho úderů, které mohou být také jeho slabinou. Každopádně sparingy s ním mi trochu pomohly a vím, co od něj můžu očekávat. Není to nic zvláštního, ale určitě to zlepšilo mé zápasnické zkušenosti," prozradil naopak Gane.

Jméno Francis Ngannou je přesto v posledních týdnech spojováno s něčím jiným. Odchodem z UFC. Kamerunec po souboji s Ganem dost možná nejprestižnější bojovou organizaci opustí a zamíří do boxerského světa. „Věřím, že mnoho lidí před zápasy řeší spoustu věcí. Ať už je to smlouva, nějaké dramatické věci, bývalá přítelkyně nebo manželka. Zkrátka každý něco řeší. Člověk musi sám přijít na to, co by měl zrovna udělat," konstatoval Ngannou.