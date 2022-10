Dřina je v plném proudu. Fenin má za sebou první měsíc náročného trénování v pražském gymu Gorilla MMA, kde ho na cestě novou životní etapou připravuje trenér Josef Král. Ten bude svého svěřence koučovat i zpoza klece před avizovaným soubojem. „Rok přípravy není dostačující, víc času ale nemáme. Zas na druhou stranu dnes chodí do klece lidi po měsíci přípravy a vypadá to, jak to vypadá," vysvětluje uznávaný kouč Král.

Feninova proměna by měla vyvrcholit v červnu příštího roku, hostitelem turnaje organizace Oktagon MMA bude německý Frankfurt, který bývalý reprezentant velmi dobře zná z tříletého působení v bundesligovém Eintrachtu. „V Čechách a Německu jsem vnímán jako den a noc. V Německu furt mám slušnou fanouškovskou základnu, byl jsem tam zvyklý na velké návštěvy," připomíná Fenin.

Martin Fenin a jeho příprava na MMA zápas. Z těžších tréninků jsem se málem pozvracel.Video : Sport.cz

Soupeř zatím nebyl oznámen, vše ale spěje ke střetu bývalých fotbalistů. „Hledají bývalého bundesligového fotbalistu, zatím to ale ještě neprozradím," tají informaci někdejší útočník. „Kdyby se jim povedl zajímavej soupeř, napadá mě třeba Dortmund nebo Schalke, kteří jsou s Frankfurtem na nože, tak by to bylo pro lidi zajímavé. Přišlo by jich hodně a byla by to i pro ně výzva," doplnil.

Příliš jasno zatím není ani o zápasové váze. „Váha se bude dělat podle soupeře, bavili jsme se o 82-84 kg," přibližuje Fenin, který najel na poctivou životosprávu. „Myslím si, že bychom se klidně na nějakých 80 kg mohli dostat. Teď má tuším kolem 93 kg, určitě něco půjde dolů jenom tím, že trénujeme. Už teď má 2 kg dole," prozradil trenér Král.

„Nevím, jestli to bude catchweight (domluvená váha), nebo váhy, které jsou dané. Kdyby to byly normální váhy, tak bych to viděl na 84ku, ale raději bych byl, kdyby to bylo ještě níž," uvedl jednu z variant bývalý šampion ve veltrové váze a první český zápasník v M-1 Global.