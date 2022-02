„Myslím si, že můj plán a dovednosti budou stačit na to, abych ho porazil. Mám v to absolutní důvěru. Pro mě to ale není žádná pomsta. Je to něco jako další den v kanceláři. Mám stejnou mentalitu, cítím se úplně stejně jako poslední tři zápasy. Jdu tam, abych dokončil svou práci," vyjádřil se jednatřicetiletý rodák z australského Sydney.