Jednatřicetiletý Pešta absolvoval svůj první duel v zámořské organizaci před necelým měsícem, na souboj se zkušeným ruským bijcem Omarim Achmedovem by ale jistě rád zapomněl. Příbramský rodák byl knokautován již po necelé minutě a půl boje, čímž si výrazně zkomplikoval vysněný postup do vyřazovací části letošní sezony organizace PFL. Právě na jejim konci visí titul šampiona a pohádková odměna ve výši jednoho milionu dolarů.

Český bijec bude muset za každou cenu zvítězit v prvním kole, avšak ani to mu nemusí stačit k postupu do play-off. Právě výhra v první pětiminutovce by Peštovi vynesla hned šest bodů do tabulky, čímž by vyrovnal hned několik soupeřů. Šest bodů například v minulém souboji proti Peštovi získal i Achmedov.